談分手嗆去訂棺材 狠男真殺前女友父

2017-10-04

〔記者李容萍／桃園報導〕33歲男子謝榮賓不甘心與王姓女子分手，謝男前晚在臉書對王女嗆聲「叫你媽可以先去訂棺材了，…」，竟帶著打火機、小瓦斯筒直闖王女桃園市平鎮區的家，不見王女出面，卻與王女父親、哥哥及鄰居起衝突扭打，寡不敵眾的謝男從隨身包包取出水果刀揮砍，王父左胸被刺穿死亡。

警方調查，家住平鎮區的謝男育有就讀國小五年級的女兒，2年前結識離家的20歲王女，主動提議要王女不用上班、只要負責幫忙照顧女兒，就會養她。但王女1星期前提出分手並搬出謝男住處，謝男不甘分手，在臉書撂狠話要王女的媽媽準備好棺材後，前晚近9點時直闖王父經營的汽車電機修護廠，想要找王女談判。

然而，早離家多時的王女根本沒有回家，54歲的王女父親當時與2個兒子及鄰居正在泡茶聊天，看見謝男闖進家門大呼小叫，又手持瓦斯筒拿著打火機威脅要點火同歸於盡，王父與2個兒子衝出阻擋，雙方在門口發生衝突、扭打，謝男因寡不敵眾，突然從背包中抽出1把水果刀朝王父的肩頸、左胸猛刺3刀，造成王父大出血，送醫不治，而60歲的湯姓鄰居也在混亂中造成腹部擦傷。

謝男行凶時造成左手骨折，趁亂逃離，負傷前往衛福部桃園醫院就醫，昨晨被平鎮警方循線逮捕到案；謝男否認預謀殺人，供稱與王女有金錢糾紛，刀子是用來防身的，不料失手殺人，警方訊後仍依殺人罪嫌將他送辦。

王家親友表示，王女離家已近2年，少與家人聯絡，家人對她在外的交往根本不清楚，不料謝男突然找上門來鬧出人命。親友們還說，前晚家人打電話告知王女父親遇害的消息時，王女居然直接掛斷電話，親友們不禁搖頭嘆息。