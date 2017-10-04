未繫安全帶 駕駛反而甩離死劫

2017-10-04

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕阿羅哈客運國道重大車禍，檢方調查發現，客運司機吳恊松從岡山交流道上國道後未繫安全帶，當他發現太靠近前車、向左急打方向盤，造成車頭是第一撞擊點，他整個人瞬間被甩到駕駛座右側的車門前，反而救了自己一命。主任檢察官徐弘儒說，6名罹難乘客因未繫安全帶被甩出車外死亡，吳恊松反而大難不死。

檢方調閱對準駕駛的監視器發現，吳恊松因分心用右手摸尋右側物件，等到突然發現與前車太接近，只剩5、6公尺來不及煞停，向左急打方向盤導致客運車失控擦撞中央分隔島，未繫安全帶的吳被甩向駕駛座右側，逃過駕駛座這個直接撞擊點。

避開直接撞擊點

檢方勘驗肇事車輛，駕駛座前方玻璃全碎，駕駛座椅撞擊點幾乎毫無遮掩，如果他當時坐在駕駛座，絕對不只受到輕傷而已。

檢方調閱吳恊松出勤紀錄及高雄市政府勞工局調查結果，吳肇事前一週無超時工作。不過勞工局發覺，吳恊松當天最終站（如台北站）理應是下趟出車的起站，結果竟是從最初的起站（高雄站）出發；客運公司對此解釋，吳沒有加班再開回高雄，而是搭同事便車回高雄，利用空檔在車上睡覺，下一趟出車便從高雄站出發。

勞工局指出，車禍後勞檢發現，客運公司仍有幾處疑有違反勞基法之虞，已通知業者說明，10月中旬答覆。