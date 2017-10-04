分心3秒找濕紙巾 阿羅哈司機 害6命

2017-10-04

〔記者蔡清華、王榮祥、黃良傑、謝介裕／綜合報導〕阿羅哈客運9月11日深夜在國道發生6死11傷重大車禍，檢方偵辦時，司機吳恊松承認他因分心找濕紙巾，未注意前車狀況釀禍，車內監視器顯示，他才找3秒就出事；橋頭地檢署昨將吳男依業務過失致死罪起訴，阿羅哈公司無刑責。

司機起訴 阿羅哈無刑責

主任檢察官徐弘儒表示，肇事路段速限為110公里，肇事車輛的行車紀錄盤（俗稱大餅）判讀，車輛撞擊前13分鐘內最高時速105公里，前10秒時速102公里，撞擊時速73公里，未超速。但車內行車監視器發現，事發前吳不斷在右側身旁單手找東西，且兩度轉頭搜尋。吳說，因剛從岡山上交流道，覺得有點悶熱，想找濕紙巾擦臉，非先前外界推測的找手機；他上國道後未繫安全帶，自承有疏失。

檢方調查，醫院體檢報告顯示吳男身體狀況正常，肇事時無酒駕、無毒駕，出勤紀錄無異狀，105及106年行駛國道違規各一次，原因是大客車行駛內側車道。至於前車責任，檢方說，當時吳男車子前方的車輛行駛狀態正常，無任意變換車道或急煞等不當行為，故前車車主無肇事責任。

律師鄭伊鈞說，民法有規範僱用人的責任，因此本案僱用人（僱用司機）阿羅哈公司需負連帶賠償責任，也可對造成商譽受損的肇事司機求償。阿羅哈昨表示，民事部分公司會負全責。

阿羅哈︰民事會負全責

本案司機因肇事致人於死，職業客車駕照已被吊銷。檢方指出，目前車禍10名傷者尚未提出業務過失傷害罪告訴。

住在南投的吳恊松父親說：「我是庄腳人，知道的法律不多，怕說錯話影響孩子，一切交由客運公司處理。」吳男老家的吳姓村長說，案發後吳未返回老家居住。