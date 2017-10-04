毒犯騙老師是堂哥 到校帶走女童上摩鐵

2017-10-04

〔記者王涵平、王捷／台南報導〕29歲毒犯劉志猷在臉書認識11歲國小女童，前天竟直接到女童就讀的學校，向老師誆稱「我是她堂哥」、要幫她修電腦，老師未查證就讓劉男接走女童，2人一離開學校直奔摩鐵；檢警追查認定劉男性侵女童，向法院聲請羈押，法官認為證據已查扣，裁定7萬元交保。

老師未查證就放人

住桃園的劉男因販毒被判刑入獄，目前假釋中，沒有正當工作，花很多時間經營臉書，幾週前在臉書結識讀小五的女童。

劉供稱，因在臉書與女童聊得來，互稱公、婆，由於女童生日快到，2人相約見面慶生，本月1日他搭客運南下，投宿汽車旅館，當晚先與女童見面，第二天女童仍要上學，他到學校向老師佯稱是女童堂哥，女童配合稱「要返家幫忙開門」，老師未查證就准假，讓2人離開學校，2人立即搭白牌計程車回汽車旅館發生性關係。

事後求證報警逮狼

老師准假後覺得奇怪，向家屬求證，確認女童沒有堂哥，報警協尋。警方根據監視器畫面，90分鐘內趕到旅館，女童還在房內，劉正準備離開，警方在房內查扣沾血面紙，將2人帶回調查。

檢方認定劉男對未滿14歲女子性交，觸犯可判3年以上、10年以下徒刑之罪，且劉男假釋中，還有4年徒刑未服滿，有逃亡可能，向法院聲押；法官認為相關證據已查扣，被害人及證人供述明確，裁定交保。

校方昨表示，准許女童回家的老師獲悉女童疑遭性侵，很難過、很懊悔。