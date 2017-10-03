二手毒害死2個月大女兒 毒父逃亡落網 追加起訴

2017-10-03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕吸毒的林姓男子與妻子生下小女兒後，帶著她在密閉的地下室吸毒，出生2個多月的女兒卻突然暴斃。檢察官解剖發現，女嬰是因為吸入過多的二手安毒併發間質性肺炎及早期肺泡破壞。基隆地檢署認定林姓夫妻2人長期讓女兒暴露在毒煙環境下，依過失致死罪起訴林妻；逃亡的林男日前落網，地檢署訊問後追加起訴。

檢警調查，31歲康女與33歲林姓丈夫育有1子1女，康女懷孕時曾因吸毒被逮，挺著大肚子出庭應訊，當時承辦該案的檢察官楊婉鈺對她印象非常深刻；結果腹中的女嬰才剛出生後2個月，就在去年11月猝死，碰巧相驗遺體當天，又是楊檢察官負責，直覺案情不單純，決定解剖釐清女嬰死因。

沒想到，解剖報告出爐後，果然發現異狀，女嬰是因為吸入過多安非他命，導致身體病變才暴斃身亡。

檢察官立刻傳訊康女進行調查，她承認與丈夫一起躲在地下室利用燒烤吸食煙霧方式，施用安非他命，小女兒確實常和夫妻倆一起待在密閉的地下室。

林男得知女兒解剖結果，發現她的死因與自己有關，擔心被逮入獄，立刻逃離住處，四處藏匿。檢察官認定，康女持續施用毒品，導致女嬰暴斃，8月底將她起訴。

起訴書出爐當天，檢警碰巧緝獲逃逸的林男，經檢察官訊問後，昨依過失致死罪將他起訴。