南方澳民宅起火 單親母子喪命

2017-10-03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕秋節前夕傳悲歌！宜蘭南方澳天主巷內一處3層樓民宅，昨早傳出火警，火勢雖在10分鐘內撲滅，但屋內1對陳姓母子被發現時已無呼吸心跳，送醫後不治，外出買早餐的阿嬤則幸運逃過一劫，警消調查，起火點在1樓角落的沙發區，研判是電線短路造成走火，已採樣送驗調查。

阿嬤外出買早餐 逃過一劫

宜蘭縣警消昨早7時許獲報，指南方澳天主巷內有一處民宅失火，警消隨即派員搶救，火勢在10分鐘內獲控制，警消入內搜救時，28歲媽媽被發現倒臥在樓梯旁角落，5歲男童則倒在房間內床邊，2人被發現時都已無呼吸心跳，送醫後不治。

據了解，身亡的陳女多年前離婚後，就帶著幼子回南方澳娘家，平時在超商工作，扶養孩子。鄰居透露，陳女曾透露她有個「大學夢」，為存錢圓夢，工作非常認真，無奈在夢想未完成前，就這樣離開。

5歲童讀大班 上學1週生憾事

鄰居感慨說，男孩非常乖，很聽話，在家不吵不鬧，平常阿嬤、媽媽不在，就由大家分頭照顧。男童上週才開心到附近的南安國小附幼就讀大班，沒想到上學1週就發生憾事。

外出買早餐的阿嬤雖幸運逃過一劫，昨返家中配合火調人員勘察時，仍難掩悲痛。她說，她買完早餐回家時，就看到家裡冒出陣陣濃煙，趕緊拍門喊「救人」，但仍救不到女兒及孫子。

警消清理火場後，在1樓沙發區附近發現電線燒灼痕跡，因周邊無發火源，初判是起火位置。消防局指出，據屋主表示，該電線平常並無插電使用，但已使用多年，應是線路老化又有折痕才導致短路走火，已採樣送驗。