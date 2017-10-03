輪姦拍女上男下影片 二審逆轉判有罪

女上男下 非合意性交
〔記者黃建華／高雄報導〕劉姓、葉姓2名酒店經紀人，聯手性侵16歲高職女生，劉男還以手機拍下少女被葉男抱起「女上男下」片段，營造成合意發生性關係，橋頭地院判2人無罪，檢方不服上訴，二審高雄高分院大逆轉，採信少女說法，認為葉男先壓在少女身上強行性侵，再抱起少女變換成「女上男下」姿勢，因少女「當時已崩潰，根本不知怎麼辦，加上酒醉沒有力氣抵抗」。撤銷原判，依強制性交罪將葉男判刑7年6個月，劉男重判8年6個月。
港星邱淑貞曾拍電影「香港奇案之強姦」，飾演女模的邱淑貞就遭鄰居律師刻意佈局性侵，女模提告一度敗訴。這起性侵案的加害人雖非律師，但案情從無罪改判有罪的轉折，頗有異曲同工之妙。
判決書指出，2015年劉男從臉書結識16歲的高職生，同年7月間利用少女心情不佳，偕同葉男，駕車搭載少女前往葉男的住處，2人和少女玩撲克牌、飲酒。
劉男對少女摟抱求歡被拒後，劉、葉利用體型近百公斤、身高都近180公分優勢，由葉男從少女後方雙手環抱，使其無法動彈，劉男再強脫少女褲子，少女推拒並說「不要」，仍因酒後無力抵抗，遭劉男性侵。劉男洩慾後換葉男性侵，並將全身乏力的少女抱起，跨坐在其身上，以「女上男下」姿勢逞獸慾。劉男趁機以手機拍下「女上男下」的37秒性愛影片。
女：當時崩潰 無力抵抗
橋頭地院一審時，葉、劉否認性侵，辯稱3人合意性交，並以如果是性侵，為何「女上男下」為抗辯，獲判無罪。
檢方不服上訴，被害少女在高雄高分院審理時堅稱，當時先遭劉男性侵約10分鐘，葉男先壓在她身上性侵，再抱起她變換成「女上男下」姿勢。少女稱：「當時已崩潰，根本不知怎麼辦，加上酒醉沒有力氣抵抗。」
合議庭調查，劉、葉2人性侵少女時間長達10幾分鐘，37秒的影像只是片段，原審做為無罪依據，顯有未洽。法官並審酌被害人與劉男僅在臉書上有對話、與葉男是頭一次見面，不太可能如此隨便與2人發生性關係。
此外，被害少女發生此事後，常酗酒灌醉自己，並以利器割傷雙手自殘，她並向法官表示：「只要想起此事就很想死。」