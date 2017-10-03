曾騙凌蕙蕙…惡男詐5人千萬

2017-10-03

〔記者王冠仁／台北報導〕曾行騙「中國小姐」凌蕙蕙的男子吳明達，這次與投資咖啡店的李姓女子合作，先謊稱獲密宗師父加持，能以氣功治病、消災解厄，待被害人上鉤，再與李一搭一唱，誆稱有管道可投資獲利，若不從將被下降頭、下蠱，短短數月就從5名被害人身上詐走千萬；警方日前循線逮獲吳、李，正擴大追查有無其他被害人。

警方調查，52歲吳男16年前就曾以投資期貨、高價轉賣未上市股票等話術，騙走前「中國小姐」冠軍凌蕙蕙810萬元。感情世界複雜的他，身邊除前妻外，還有現任女友及同居女友，數月前又與投資台北市民生東路某咖啡店的46歲李女發展出曖昧關係。

吳平時常跑到李女咖啡店閒晃，藉由招呼客人之名尋找落單對象，並謊稱自己有「靈動」特殊體質，曾獲密宗師父加持，只要找5個人幫助集氣，幫助他的人就會有福報，還能以氣功治病及消災解厄，甚至幫人改運賺錢。

若見對方上鉤，吳再謊稱自己有特殊管道能投資靈骨塔、核廢料處理等事業，誘騙被害人出錢，「有師父加持不得了！」若被害人半信半疑，李女就適時出面敲邊鼓，謊稱自己經吳加持後身體變健康，也賺了不少錢；若被害人仍不信，吳再改以「要給你下降頭、下蠱」等語恫嚇。

一名被害女子告訴警方，她是因吳說她臉色不好、可幫忙改運而掉進陷阱，先後匯出700多萬給吳投資，最後發現吳避不見面才知受騙；另有一名被害男子，存了10多萬元打算出國，不料在咖啡店內被吳盯上，積蓄全被騙光。警方訊後將2人依詐欺罪嫌送辦，並擴大追查吳的金流狀況。