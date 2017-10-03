美甲師酒後墜樓 附近遺留男友花束

2017-10-03

〔記者王俊忠／台南報導〕對父母相當孝順的王姓女美甲師，9月30日從南市安平區一棟大樓13樓租住處墜樓身亡，由於當天凌晨王女與4名友人在家徹夜聚餐喝酒，警方傳訊4名男女友人查證，未發現可疑，且王女是在4名友人離開後約2小時墜樓，警方搜查王女住處無打鬥跡象、疑墜樓處陽台無攀爬痕，也無遺書，研判酒後不慎失足墜樓的可能性大。

王女年僅20多歲，在墜樓位置的大樓社區後花園附近還有一束乾燥花。王女的女性友人說，這束花應是王女男友在她生日時送給她的，王女為了保存花束、拿到陽台曬成乾燥花，沒想到竟跟著主人一起掉落地面。友人與家人對王女就這麼香消玉殞深感悲痛。

9月30日上午9點半，王女的社區大樓經理獲報大樓後花園草叢裡有一女子墜樓，警、消到場確認女子已身亡，循線查出死者是租住在13樓的王女。社區監視器顯示，王女是在30日早上近7點墜樓，直到上午9點半才被發現。

無打鬥、攀爬痕跡

大樓與電梯監視器顯示，30日凌晨有3女1男先後進入王女住處，3女1男在凌晨4點多離去。警方分別傳訊3女1男（其中有1男1女是情侶）說明。3名女子說，王女想教其中有意開相關行業的女性友人學美甲，當天凌晨就約到王女住處談工作的事，因聊得開心就喝起酒，也煮了食物一起吃，後來再約男子到場喝酒同樂，過程大家都很開心、完全沒衝突，王女情緒也無異樣。

王女的男友也告訴警方，30日凌晨2點許，王女還跟他通電話說「與朋友在家裡喝酒，很開心」，沒察覺王女有異樣。

王女母親則說，9月中旬，女兒還帶男友回北部老家烤肉，當時沒感到女兒有什麼問題，後來女兒回台南打電話回家跟祖母聊得很開心，並關心父親罹癌的身體狀況，還說最近比較忙，待忙過後下週就回家，沒想到從此陰陽兩隔。

警方到王女住處蒐證，未發現屋內有打鬥凌亂跡象，沒有找到遺書，屋內通往陽台的門窗是打開的，陽台上有一雙拖鞋，但在有近130公分高的陽台外牆未採獲人為攀爬痕跡，無法斷定王女有尋短念頭，判斷王女可能是酒後失足墜樓。

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