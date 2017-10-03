理律專員捲款31億 逾通緝期不起訴

2017-10-03

〔記者謝君臨、楊國文／台北報導〕54歲的理律法律事務所前法律專員劉偉杰，14年前盜賣客戶美商新帝公司名下聯電股票近31億元後，透過地下匯兌、購買鑽石等洗錢手法將錢匯往海外，而後偕同37歲男密友林岑韋易容潛逃出境，被列為國內十大通緝要犯，理律曾對劉發布高達15億元的「國際懸賞令」，也引起黑道覬覦，但他行蹤至今成謎，由於劉通緝時效已完成，台北地檢署昨將他不起訴。

盜賣客戶股票 易容潛逃

北院發言人則說，在系統內鍵入「劉偉杰」後，發現理律並未對他個人提出民事求償；法界人士指出，依民法第197條，理律如在發現劉偉杰堅守自盜的2年內，未提告求償的話，請求權將因不行使而消滅，但理律仍可要求劉偉杰返還不當得利。

至於與劉一同潛逃出境的林岑韋，已於去年5月30日通緝時效屆滿，同獲不起訴處分；劉的另名男密友黃室華，則被控提供護照等身分證件予劉，協助劉潛逃出境，並收受300萬元贓款，94年被台北地院判刑1年2月。

理律昨沒回應；當年承辦此案、現已高升至高檢署的檢察官郭永發直言：「很無奈」，雖然一直有劉偉杰可能在香港或中國的線報，但都未經證實，檢調並未放過任何線索，但當時兩岸並無司法互助協議的打擊犯罪機制，加上案發後劉已透過地下通匯、購買鑽表、鑽飾等手法洗錢，查緝上著實不易。

理律可要求返還不當得利

92年10月間，理律爆發股票盜賣案，美商新帝公司寄存在理律的12萬餘張聯華電子股票，遭任職近14年的法律專員劉偉杰監守自盜，售得30億9086萬7453元，理律發現時，劉已利用同志密友身分易容出境。

檢調發現，劉偉杰不但將贓款轉匯至香港、中國的虛設帳戶，還以購鑽方式洗錢，不斷製造資金清查「斷點」，令辦案人員難以追查；根據情資顯示，劉起初疑藏匿中國，最後一次被人發現，竟是在加拿大打高爾夫球。

理律當年除了對劉偉杰提出刑事告訴，事後也認為國泰世華銀行未盡查核之責，讓無提領權限的劉偉杰領錢並匯款，求償近10億元，但一、二審均認定，劉有新帝委任的授權書有權提款，國泰世華無疏失，判理律敗訴。

北檢指出，劉偉杰適用於「舊法」，其所涉業務侵占罪、洗錢罪嫌，均為最重本刑5年徒刑，追訴權時效期間10年（被通緝未到案，依規定再加4分之1），通緝時間總計12年6月，加上偵查期間1年4月23日，劉的通緝時效已於今年8月8日完成。