慶生後男友睡閨密 壽星闖摩鐵暴打她

2017-10-03

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名長腿正妹過生日，大前天找來姊妹淘到台中的汽車旅館開趴慶生，未料慶生會後，其中小惠（化名）卻跟壽星的男友另開房間同宿，壽星氣炸闖入房間，甩巴掌責問：「上我男友，是不是？」小惠哭說「是他約我的」，壽星卻把小惠拉下床，動私刑抬起長腿踹倒小惠，還不斷飆罵，最後小惠衣衫不整坐在床旁，過程被錄影並PO網，多數網友看了影片都覺得不忍心，除了質疑壽星動私刑可能涉及刑責外，更指出「為何只打女人，難道妳的男人都沒錯嗎？」

動私刑 拍片上傳

這段影片被轉貼到臉書的「黑色豪門企業」，被揍的小惠與壽星都是長髮年輕正妹，小惠來自台南，與壽星是朋友。

畫面顯示，壽星怒打躺在床上的小惠，甩巴掌責問：「上我男友，是不是？」小惠哭著回答：「是他約我的」，壽星怒飆：「他約妳就要這樣嗎？欠人家打喔？」

壽星甩完巴掌後，走下床指著小惠質問：「他約妳打砲？還是妳約他打砲？」小惠解釋說：「我們另外開一間」，壽星聽了更生氣，怒罵三字經說：「妳知道他是我男朋友，妳還來（開房間）？」再度怒打小惠，怒罵「好玩嗎？妳要當賤貨嗎？那衣服不要穿好了」。

接著壽星把小惠拖下床，想脫掉她衣服，但沒成功，壽星繼續罵：「不要穿，穿什麼…」，說著說著，把小惠踹倒在地，小惠哭著想跑，被姊妹淘抓回。

過程中，有個穿黑衣的男人呆立在旁，可能是壽星的男友，姊妹淘質問：「她這麼破，你還跟她上床？」

最後畫面是小惠衣衫不整坐在床旁，壽星餘怒未消說：「我跟妳講，第六感我就準，你們在那邊的時候，我都看得一清二楚，我不想講而已」，小惠辯解說：「那時候我有跟他講，我說，不能夠這樣」，壽星則說：「沒關係，都已經發生了」。

網友酸︰男的也該打

有網友指「把她當好友，卻背叛自己的人，給她教訓是正常的！」也有人說「動手打人也不對」，譴責「難道妳的男人都沒錯嗎？」「重點是，男的也該打」。