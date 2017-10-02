鎖定後背包女 越鴛鴦盜2週偷73支手機

2017-10-02

iPhone佔32支最多

〔記者方志賢／高雄報導〕一對越南籍鴛鴦大盜，上個月以觀光名義來台，到百貨公司、賣場專挑後背包女子行竊，2週共行竊73支手機，其中iPhone手機有32支最多，竊得的手機再託運回越南銷贓，警方日前逮捕2人送辦，檢方聲押獲准，並擴大偵辦中。

上月以觀光名義來台

警方調查，27歲阮姓男子與46歲范姓女子是遠房親戚，阮男稱范女為阿姨，他們先後來台3次，分別是7月25日從桃園入境5天，8月10日及9月15日各從高雄入境18天及15天，主要活動區域在高雄，也曾到台北。

高雄前鎮警方從8月起接獲民眾報案，指到前鎮區統一夢時代、大魯閣草衙道、家樂福等百貨公司、大賣場逛街、購物時，遭陌生人碰撞，之後發現後背包內的手機不翼而飛。警方調閱監視畫面，發現一對越南籍男女涉有重嫌。

警方發現，這對越南鴛鴦竊賊專挑後背包女子行竊，並趁被害人選購衣物時，由范女先靠近輕碰被害人，再趁機下手竊取手機，行竊過程不到10秒，得手後轉交給在旁接應的阮男帶離現場。

警方連續到百貨公司、賣場埋伏10多天，前天下午在夢時代衣服專櫃埋伏時，發現2嫌行竊女子背包內的手機，警趨前欲逮捕，2嫌分散逃逸，並將竊得的手機塞進隔壁專櫃衣服堆內，仍被警逮捕並起出2支手機贓物。

擬託運回越南銷贓

警方循線到2嫌住宿旅館房內又起出偷來的三星、華碩、HTC等各型手機71支，其中32支iPhone最多。他們身上還攜帶越南的護身符，手機打算最近裝箱託運回越南，再銷贓給當地業者。至於前2趟來台共偷了多少手機，警方將進一步清查，並呼籲被害人主動出面認領手機。