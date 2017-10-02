家門前停好車 女被逮酒駕罰9萬

2017-10-02

〔記者楊國文／台北報導〕有酒駕前科的余姓女子，去年酒後騎機車返回北市租住處，正準備上樓時，被趕到的警方要求酒測，余女抗辯已停好機車，且警方沒證據證明她酒駕，警方馬上拿出密錄器，錄到余女在人行道上騎車畫面，她才配合酒測，結果酒測值0.24毫克，警方依累犯規定開出9萬元罰鍰、吊銷駕照等處分；余女直說「真的衰到爆！」她不服抗罰提訴訟，台北高等行政法院仍判她敗訴。

警錄到騎車載人

20多歲余女前年酒駕被警查獲，判刑3月、緩刑2年。去年5月21日晚11時30分，余女酒後騎車載女性友人，欲返回其北市民生東路租處。

余女以飛快速度在租處附近的民生東路人行道上騎機車，恰好被對街各騎一輛機車巡邏的陳姓、吳姓警員發現，陳等2名警員立刻騎車追趕，當余女在騎樓停妥機車，員警立即攔查，並以她全身酒氣，要求進行酒測。

余女辯稱已停好機車，並非在行駛中，此外，雖然晚餐時有喝一點酒，但已是3、4個小時前的事，警沒有證據證明她有酒駕，拒絕酒測。

女打行政訴訟敗訴

不過，陳姓員警拿出密錄器指稱，有錄到她逆向在人行道上騎機車的畫面，且站在她前面約30公分處就聞到濃厚酒氣，要求余女接受酒測；余女才乖乖受檢，酒測值0.24毫克。

警方查出余女是酒駕累犯，且是5年內第2次酒駕，屬重大違規，因此開出處9萬元罰鍰、吊銷駕照及3年內不得考照等處分。

余女不服打行政訴訟，認為她已在租處前停好車準備上樓，警方取締時並非在行駛狀態，且並未危及他人，要求撤銷處分。

台北高等行政法院依警員密錄器、路口監視器等蒐證內容，查出余女在停車前確實載友人行駛在人行道上，酒駕事實明確，認定警方開單於法有據，判余女敗訴。