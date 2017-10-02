毒蟲勒戒前 怒砸警局大門報復

2017-10-02

曾被金山警分局送辦

〔記者吳昇儒／新北報導〕27歲男子高辰堯因涉及毒品案件，被新北市金山警分局送辦，被判入監勒戒。高男卻在9月25日報到當天凌晨，酒後騎車跑到金山警分局前丟擲石塊，砸破玻璃大門洩憤。警方當天即在基隆地檢署執行科，找到正在辦理報到的高男，昨依妨害公務等罪嫌，將高男函送法辦。

警方指出，9月25日凌晨，一名男子騎機車到新北市金山警分局門口，拿出石塊往大門砸，丟了就跑，值班員警追出，男子已不見蹤影。警方以機車車牌追查期間，接獲金山消防分隊報案指出，分隊的玻璃大門也遭不知名人士擲石攻擊。

消防分隊大門也遭殃

消防隊員向警方表示，大門前停放兩輛救護車，準備隨時都能出勤，突然有一個石塊，從兩車間飛過來，直接打到左邊大門，值班隊員追出，只見一名男子的身影，騎車揚長而去。

偵辦人員認為是同一人犯案，一路調閱監視器追查，從金山追到基隆，在基隆地檢署找到高男。

警方訊問他為何要破壞警局大門，高男說當天喝醉酒，心情不好才搞破壞；偵辦人員問，是否先前被逮，心有不甘才挾怨報復，他則低頭不願回答。

妨害公務罪嫌函送

警訊後，昨依妨害公務罪嫌將高男函送法辦，另外警分局及消防分隊也對高男提出毀損告訴，要求他為造成損害的部分賠償。