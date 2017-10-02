艋舺黑幫身懷達姆彈 黑寡婦手槍已上膛

2017-10-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市黑道華西街幫成員姜禮仁，因教唆小弟開槍恐嚇等罪名，被判處11年徒刑並通緝，刑事警察局中打中心擔心擁有強大火力的姜嫌會火併抗警，前天清晨趁他熟睡時攻堅，在他床頭查獲有「黑寡婦手槍」之稱的制式克拉克G26手槍，子彈都已上膛，現場並查獲1把美軍制式霰彈槍，以及國際禁用的「達姆彈」等各種子彈252發，他否認是幫派成員，宣稱槍械是過世大哥寄放，全案解送地檢署歸案。

通緝犯稱過世大哥寄放

警方1個月前發現華西街幫重要成員姜禮仁藏身頭份山區，他在2012與2013年間教唆小弟討債，並開槍向被害人示威，2014年間又因持有槍械等案，被判處11年徒刑，2016年被通緝，他逃亡已1年多，仍持有火力強大的長短槍械，中打決定趁他清晨熟睡時攻堅。

中打調遣8名霹靂小組警力支援，將睡夢中的姜嫌壓制，驚見床頭有1把小巧的制式克拉克G26手槍，這款手槍近年聲名大噪，電影「復仇者聯盟」中的神盾局探員黑寡婦就是用這款手槍，而有「黑寡婦手槍」之名；另外，此槍體積小，易於藏匿，亦有「第二把槍」之稱。

警方另於房間內查獲威力強大的制式美軍軍用霰彈槍，與各種子彈252發，包括俗稱「開花彈」、「入身變形子彈」的「達姆彈」，這種子彈的彈頭中空，會爆開或旋轉，造成強烈的殺傷力，是國際公約禁用的子彈。

警另抄出美軍制式霰彈槍

姜嫌宣稱，他沒有跟警方火併之意，手槍放床頭是防身，另外，他也否認自己是華西街幫成員，只坦承他跟過以前華西街幫大哥呂榮輝（綽號細漢他K），槍彈則是一名已過世的大哥寄放。

姜嫌說，「我來這裡（頭份）只是打工，你看我曬得那麼黑」，沒有從事不法。警方將他依槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。

華西街幫是台灣著名黑幫，根據維基百科，該黑幫崛起於1980年代，主要領導者是呂榮輝，以收取保護費、暴力討債與色情等謀生，2010年4月，華西街幫與其他幫派角頭，共同以「艋舺」之名，出席縱貫線教父「憨面」李照雄的出殯儀式，引發社會矚目。