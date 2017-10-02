「這男和你好像」 私生子當街被認出

2017-10-02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕實在太巧合了！

新竹張男瞞著妻子，28年前在外與小三偷生子，日前張男兒子的同學直擊，並稱「你爸跟一個女人及一個年輕男生在逛街，那個年輕男生跟你長得好像」，同學更好奇問「該不會是你爸在外面偷生的吧？」經兒子告知母親，張妻憤而向新竹地檢署提告，然全案已過追訴權時效，雖有通姦生子鐵證，檢方也只得不起訴處分。

名字和親生子只差1字

張妻指控，戴女明知張男已婚，仍與張男交往，2人77年底發生關係，致戴女懷孕，78年9月產下一子。

張妻說，日前兒子聽朋友說「在路上看見你爸跟一個女人還有一個年輕男生，三個人走在一起逛街，狀似親密，就像是一家人，誇張的是，那個年輕男生跟你長得好像，該不會是你的兄弟吧？該不會你爸在外面偷生的吧？」

由於張妻的兒子是獨子，並無兄弟，對朋友的話半信半疑，將此事轉告母親，張妻請徵信社調查，才知先生竟與戴姓小三在外偷生子，且私生子也姓張，甚至連名字與兒子只差一個字。張妻氣炸，被瞞了近30年，憤而委請律師控告張男與戴女通姦。

瞞妻28年 過追訴期不起訴

檢方指出，刑法通姦罪最重本刑為1年以下徒刑，依修正前刑法規定，其追訴權時效為5年，修正後追訴權時效則變更為10年。本案發生姦情後法律已有變更，綜合比較新舊法結果，應認修正前刑法有利於被告，本案應適用修正前追訴權時效為5年的規定。

檢方指出，張男私生子為78年9月出生，依民法從出生日回溯受胎期間，足認其最遲受胎時間為78年初某日，被告2人性交受孕時間既為78年間，本案追訴權時效期限應在5年後的83年間即已完成，自不得再行追訴，而應為不起訴處分。