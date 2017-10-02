環抱女友自焚案》 惡男害死她 自己澆水活

2017-10-02

淋油點火要同歸於盡

〔記者黃建華／高雄報導〕以賣西瓜為業的男子陳保安與姓氏張簡的女子同居多年，去年8月不甘心幫女方清償貸款，對方還提分手，於是藉口要張簡載他去屏東向胞弟借機車，途中拿出寶特瓶裝汽油潑灑張簡並點火，被害人雖掙脫呼喊「救命」，但送醫後仍傷重不治。高雄地院依殺人罪將陳男判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，66歲的陳保安與小他24歲的張簡姓女子原為同居男女朋友，2人交往期間陳男曾幫女友償還債務，但去年8月間，女方以遭陳男毆打為由，提出分手並搬離同居處。

女成火球不治 男也燒燙傷

陳保安不甘心付出金錢卻未在感情上得到回報，心生怨恨，同年10月17日上午6時許，竟藉口要求張簡騎機車搭載他前往屏東縣東港鎮向胞弟借機車，把裝了汽油的寶特瓶預藏在隨身側背包內，打算在女方拒絕復合時同歸於盡。

張簡依約前往高市鳳山區光遠路上與陳男見面，並騎機車搭載陳男前往屏東，途經高市大寮區河堤路三段與華中南路口附近時，2人因感情及金錢問題發生口角，陳保安竟取出裝有汽油的寶特瓶，從後座先以左手環抱住張簡，再以右手將汽油潑灑在2人身上，以打火機點燃，2人瞬間陷入火海，機車亦被燒毀。

恐怖情人判無期

張簡著火後掙脫陳保安的環抱逃離並大聲呼救，經路人協助滅火、報警處理，但因全身燒燙傷佔63%及吸入性灼傷，經送高雄長庚醫院急救，手術後仍心肺衰竭死亡。

陳保安縱火後，自身左頸、左肩及左上肢亦遭燒燙傷，自行脫下衣物滅火並在附近尋找水源欲澆淋身體，被獲報的警員當場逮捕，並扣得縱火打火機等證物，目前仍在押。