疑心牧師破壞戀情 莽漢燒教會

2017-10-02

〔記者陳建志／台中報導〕台中33歲林男懷疑太平1家教會的牧師介紹女友給他，卻又破壞他們感情，前天深夜跑到教會門前縱火後逃逸，所幸楊姓鄰居剛好回家發現，趕緊撲滅火勢，林男坦承縱火，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

牧師︰不會追究 教會還是歡迎他

教會人員對於林男的說詞，搖頭說不是事實，教會牧師則說，對林男所言不願多作回應，並說：「自己說越多，只是對他再造成傷害。」強調林男只是一時衝動犯錯，不會追究，希望他未來不要再犯，如果他想再到教會，還是會歡迎他。

台中市消防局前晚9點38分獲報，太平路附近1家教會發生火警，消防人員趕到時，火勢已被鄰居撲滅，除地上有明顯被火焚燒痕跡外，教會禮拜堂大門也被燻黑。

即時滅火的長億里守望相助隊員楊蔚勳說，前晚到里辦公處開完會走路回家，遠遠看到教會前有火光，1名男子神色慌張地和自己擦身而過，並不時回頭察看，原以為有人拜拜燒紙錢，走近才發現教堂大門前起火。

楊蔚勳說，火勢約有1層樓高，籠罩整個教堂大門，教會牧師娘衝到路口大喊：「失火了！」教會旁的住家前有水龍頭，趕緊打開水龍頭噴灑，沒多久火就滅了。

楊蔚勳描述疑似縱火犯外貌，教會人員懷疑是平時有到教會的林男，警方前往林男住處，林男剛好返家，看到警方上門坦承縱火，家人說他精神狀況不穩。

林男向警方表示，不滿教會牧師才剛介紹女友給他不久，卻又破壞他們的感情，前晚越想越氣，才會到教會門前縱火。