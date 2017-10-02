考不上警察 竟冒警劫藥頭

2017-10-02

穿警官制服「巡邏」被逮

〔記者徐聖倫／台北報導〕台北市28歲張姓男子嚮往警職，卻一直無法通過國家考試，未料竟私下訂做警察制服，買玩具槍、手銬，並偽造服務證，他去年疑遭不肖毒蟲利用，喬裝警察「黑吃黑」洗劫藥頭的毒品，警方日前將他逮捕歸案，張男落網時仍穿著警察制服，還是掛階「二線一星」的警官，讓員警哭笑不得。

鄰居以為他是警察

據了解，張男有毒品、妨害秩序前科，平時無業，他嚮往警職，平時會穿著警察制服，外頭再以外套遮掩，並配戴自費購買的密錄器，尾隨轄區警方巡邏車，一同執行巡邏勤務，因裝扮完整度連鄰居也誤認，直到被警方拆穿，讓住戶才詫異說：「我以為他是警察！」

警方調查，張男酷愛假扮警察，疑因此遭人利用，去年底，40歲卓姓友人找上他密謀黑吃黑，由卓男佯裝買毒，將藥頭約到網咖、超商、巷弄等場所，2人交易過程中，身穿警察制服的張男突然殺出，假意盤查並查扣毒品，用手銬控制對方行動後，帶著毒品逃逸無蹤，藥頭事後才知遭騙，但怕身分曝光不敢報案，只好認賠。

警方表示，今年4月在新北市攔車盤查，意外發現張男車上有警察制服、刑警背心、警棍、手銬、偽造服務證等物品，當場依違反社會秩序維護法將他送辦。

直到日前警方接獲線報，指稱張男涉及去年多件假警察搶毒品案件，今年8月將張男及卓男逮捕，警方透露，張男當時在路上「巡邏」，落網還穿著警察制服。

張男應訊時供稱嚮往警職，才會假扮警察，而卓男則避重就輕，辯稱是毒品買賣糾紛，否認強盜，警方訊後依強盜罪嫌將2人送辦，另張男公然冒用公務人員服飾、徽章、官銜並行使其職權，以及偽造服務證，警方依偽造文書及妨害秩序等罪將他送辦。

警方表示，無論是派出所警員或是便衣刑警皆有配發服務證，但服務證現已可偽造且幾可亂真，一般民眾較無法分辨警察的真偽，最好的方法就是撥打電話報案，交由正牌警員調查。

張男有案底錄取也難任用

根據現今警察特考報考規定，曾犯內亂、外患罪、服公務時有貪污行為、遭褫奪公權尚未復權、受監護或輔助宣告尚未撤銷者，均不得報考，而張男雖觸犯多項罪嫌卻仍可報考，但依其狀況就算錄取也不能任用。