玩到爆肝猝死網咖 30玩家伴屍打怪

2017-10-02

丁男玩6小時睡夢猝死

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市46歲丁姓中年男子，前晚到南區大同路1家網咖店連打6小時電玩後，右腳抬到桌上坐在電腦桌前睡覺，昨天上午10點多被發現口吐白沫，躺在座位上猝死。當時有30多名玩家瘋狂打怪，與丁男座位相鄰的是1對國中男生，得知隔壁有個死人竟毫無畏懼說：「不會怕啊！」2人淡定繼續玩到下午2點半，而遺體是在下午1點半運走，形同伴屍4小時。

國中生淡定︰不會怕

警方調查，丁男常到該店消費，他前天下午6點多騎機車到該網咖，進入店內坐在靠後方的座位打電玩遊戲，一直玩到前晚12點結束消費，丁男沒離開，就坐在位子上睡覺，一直到天亮。

昨天上午10點多店內客人頗多，女店員要對未繼續消費、仍在座位睡覺的網友清場，才發現躺在椅子上、右腳抬到桌上的丁男嘴邊有白沫，呼叫也沒反應，緊急報案。警、消人員到場發現丁男已無生命跡象，警方鑑識人員隨即到場蒐證，初步調查，丁男疑在睡夢中猝死。

警方訪查丁男座位前、後方的成年網友，1名網友說，昨天早上有看到丁男在睡覺、還有打鼾聲；另名網友說，昨天上午9點半看到丁男躺在座位上、口吐白沫。

店方人員說，丁男是常客，常玩到深夜就躺在座位上睡覺，看到他睡覺，不會覺得奇怪。

不過，現場有2名國中生，昨天上午9點半進入消費，座位與丁男僅隔1條小走道，警方在2人身邊蒐證，他們仍戴著耳機、手握滑鼠緊盯螢幕玩遊戲，毫無懼色說：「隔壁好像是爆肝，不知道什麼狀況？」記者告知那男的已過世，2人仍說：「不會怕」

丁男遺體昨天下午1點半移走到殯葬所，2名國中生卻一直玩到下午2點半才離開，大膽伴屍玩遊戲4個小時。

丁男胞兄接獲警方通知到場、確認死者身分，丁男胞兄說，弟弟未婚，有肝硬化病症，初步對死因沒意見。