外傭搶救沒抓到 國中特教生墜樓亡

2017-10-01

〔記者洪臣宏、洪定宏／高雄報導〕有多重智能障礙的14歲袁姓特教生，昨上午準備上學前，不知何故從住家5樓陽台墜落至1樓身亡，目睹的印尼外傭眼眶泛紅自責地說，當時正在替袁生準備上學用品，一轉身發現他快要掉下去，衝上前想抓都抓不住。

準備上學 一轉身已攀附在陽台

高市消防局昨上午8時37分接獲報案，指稱左營區明華一路一處大樓社區發生墜樓案，救護人員趕抵時，身著短衣短褲的袁生倒臥在1樓中庭，已無生命跡象，送醫不治。

左營警分局調查，袁生有智能障礙，但肢體活動正常，就讀左營某國中特教班二年級，平常由印尼籍外傭陪同上學，昨天學校補課，他們和往常一樣準備上學。

印傭說，當時袁生坐在客廳沙發上等待，她忙著幫袁生準備上課物品，未料一轉身就看到袁生已攀附在陽台上，她衝過去想抓他，但袁生已掉下去。事發時，袁母在另一個房間準備上班，袁父得知消息趕回家，夫妻倆對於獨子墜樓喪命，感到悲傷不已。

獨子墜樓喪命 夫妻倆痛不欲生

警方指出，袁姓夫妻都是上班族，鄰居透露，袁生有過動傾向。社會局認為這是罕見案例，因從兒少安全保護案例分析，意外墜樓傷亡多數為6歲以下兒童，國中以上較少，社會局將與教育局特教科合作，加強防範作為。校方表示，昨天未見袁生到校，打電話給家長才知發生意外，校方會盡力協助相關事宜。

社會局表示，「跌墜」是孩童意外傷害事故的第一名，但這是可以預防的，若能落實孩童防墜四要訣「三不110」，也就是不讓孩童獨處、陽台與窗戶旁邊不擺設家具、窗戶開口寬度不超過6公分、陽台高度應為110公分以上，就能避免兒童自行開窗、攀爬導致墜樓，降低不慎跌墜的風險。