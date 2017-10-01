被女大生惡搞成遺照 直播賣家想要個真相

2017-10-01

女大生讀心理系

〔記者王秀亭／台東報導〕台東臉書直播賣家曾能明的照片，疑被陌生女大生盜用，惡意P圖（修圖）成靈堂照；無端遭惡整的曾能明說，朋友們都認為觸霉頭，自己則百無禁忌，只是很想知道這名就讀心理系的女大生P圖用意，「她的心裡是在想什麼」，但私訊對方未獲回應。

曾能明表示，最近從朋友臉書的留言處，看到自己站在3D彩繪圖上的生活照，竟被人惡搞成靈堂照的主角，當時也嚇了一大跳，點進PO照者的臉書查看，是一位就讀大學心理系的鍾姓女大生。

互不相識被惡整

曾能明笑說，可能是這張惡搞靈堂照的緣故，近來不斷接獲親朋好友的關切及詢問，感覺自己快變網紅了，只是自己與被PO照留言的友人都不認識這名女大生，也不是臉書的共同好友。

臉書私訊無回應

曾能明強調，自己是個百無禁忌的人，不打算追究惡搞者，只是很想了解這名女大生惡搞不認識的人是什麼心態，或是這名女大生的帳號遭到盜用冒名PO文，「我只是想要一個真相」。

曾能明說，他曾透過臉書留言、私訊給女大生，至今未獲回應，盼女大生能與他聯絡。

擅用照片已觸法

台東縣警局刑警大隊副大隊長尤正廷表示，在未獲同意下，擅自將他人照片惡搞P圖，恐涉及公然侮辱、妨害名譽及違反著作權等罪嫌，皆屬告訴乃論，本案曾男可提出告訴。