失憶男淪街友6年 忘了存摺有180萬

2017-10-01

情緒不佳 常偷竊、打人

〔記者謝武雄／桃園報導〕罹患思覺失調症的57歲蔣姓街友，浪跡街頭時會偷東西，有時還會破壞物品以及亂打人，「社團法人桃園市安欣關懷協會」介入輔導後，原本因患病且自我放逐而「忘了自己人生」的蔣男，逐漸敞開心房，表示想要回家，還想起要補辦存摺；社工協助後發現，蔣男帳戶竟有180萬元存款。現今蔣男按時服藥，生活和記憶均逐漸恢復正常，並返鄉與父親一起生活。

社工送暖 解開他的心防

協會表示，蔣男最初的狀況並不好，就算社工想幫助他，但他不願開口說話，正眼也不瞧社工一眼，社工仍每月固定前往訪視關懷；整整一年多後，蔣男感受到社工心意，終於開口說話，也會回答志工的問題，只是破壞土地公廟的行為仍未停歇。

協會表示，居民去年9月通報將蔣男強制就醫，治療期間按時服藥，社工也協助補辦各項證件；11月間，蔣男慢慢「想起」自己的人生，包括故鄉的高齡父親及兄弟姊妹，蔣男告訴社工：「我想回家，家裡還有個老父親，可以嗎？」同時提出補辦存摺的要求。

補辦存摺 赫見鉅額存款

社工樂見蔣男好轉，依照他的陳述，聯繫上蔣男高齡85歲的父親，蔣父透露兒子失蹤很久，自己獨居東部，生活起居全靠外籍看護照顧，無法前往桃園與兒子相見；社工一邊協助蔣男補辦存摺，一邊協助他返鄉事宜。

當社工陪同蔣男到郵局補辦存摺時，因蔣男戶頭久未使用，行員核對及審驗身分花了很長時間，才將存摺補辦完成，結果一檢視，帳戶內竟有180多萬元存款。

與父團圓 返鄉浴火重生

蔣男說，6年前身上包包被偷，現金60萬元和所有證件、印鑑都沒了，當時沒人相信他，求助無門下，耳邊莫名傳來聲音告訴他：「在工廠工作每個月只有2萬多元，為了存錢都不敢出去玩、不敢交朋友，一下子全部都沒了、全部都沒了、全部都沒了。」之後他就忘了自己做了什麼事，開始流落街頭。

社工表示，蔣男已尋回自己的人生，也返家與父親團聚，一切安好。