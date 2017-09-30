姊餓到剩皮包骨亡 妹住樓下渾不知

2017-09-30

吞醬油充飢 剩30幾公斤

〔記者王捷／台南報導〕43歲謝姓女子日前到超商偷食物吃，因遲未到案，警方到謝家拘提謝女時，謝女胞妹告知胞姊住在頂樓加蓋的房間裡，警方敲門無人回應，破門而入赫見謝女早已身亡。警方檢視謝女瘦得不成人形，疑飢餓致死，生前疑似餓到受不了，吞醬油充飢；謝女胞妹得知後腳軟掩面痛哭，她告訴警方，母親3個月前離世，胞姊封閉自己、不願對外聯絡，她不知道姊姊竟然餓死在樓上。

母死拒妹幫 寧去偷食物

警方調閱謝女犯案紀錄指出，謝女在7月與8月間犯下兩次竊案，都是拿著大手提袋到超商把食物裝進袋子裡偷走，共得手近百項商品，清一色是微波食品、飲料、肉乾、麵包等食物。

警方28日到謝家拘提時，謝女胞妹聲稱胞姊住在頂樓加蓋的房間裡，但姊姊在母親去世後封閉自己，不願與她聯絡，常將自己反鎖在房內，即使她有鑰匙也無法進入。警方從加蓋房間外看見謝女倒在床上沒有回應，已瘦得不成人形，破門後才發現謝女早已死亡。

警上門拘提 赫見人已死

謝女胞妹得知後掩面痛哭，自稱6月才替母親辦完喪事，家裡失去經濟重擔，她要重新找工作，胞姊又突然走了，她知道胞姊在母親死後行徑很怪，又犯下竊案，想帶胞姊就醫，但胞姊把自己鎖在房間裡足不出戶，事情一下子接踵而來，她真的不知道該怎麼辦。

3個月失2至親 妹崩潰

中西區開山里長呂基正表示，他知道謝家不好過，只有謝母在做幫傭負擔家計，後來謝母身體不好，無法挑起經濟重擔，但謝家又不符合低收入戶條件，曾媒合善心團體幫助她們，社區如果有煮飯、煮菜，都會送給謝家。

警方指出，謝女被發現時，瘦得像紙片人，7月行竊時的影像看起來還好，但發現屍體時目測只剩下30幾公斤；警方在房間內發現一瓶見底的醬油，詢問家屬後，懷疑謝女疑因忍不住飢餓而吞醬油充飢，相驗初判謝女沒有明顯外傷，將擇日解剖確定死因。