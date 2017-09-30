連續無照酒駕 BMW男撞機車群奪1命

2017-09-30

恍神把油門當煞車踩

〔記者黃旭磊／高雄報導〕無照又酒駕的男子吳啟明，昨上午駕駛BMW X5休旅車，行經高雄市京吉六路、澄觀路口，疑似酒後恍神，「將油門當煞車踩」，衝撞停等紅燈的機車群，騎腳踏車晨運的72歲劉姓老翁不幸被撞死，另3男2女機車騎士分別受傷。吳嫌酒測值0.7，警方發現吳嫌4個月前才因酒駕遭辦，一再酒駕終釀大禍。

晨運翁枉死 5騎士受傷

53歲吳嫌家住鳥松區仁美社區，吳一開始自稱是工程包商，警方查出，肇事的BMW X5休旅車登記在吳的名下，2015年出廠，市價300多萬元，但吳未考取駕駛，今年5月才因無照且酒駕，被依公共危險罪送辦。但吳自稱失業沒收入，卻無法交代為何有錢買高檔休旅車，訊後被依公共危險及過失致死罪送辦。

不認酒駕 拗在等紅燈

仁武警分局交通組長徐志宏表示，吳嫌肇事後酒意未退，警方要求酒精檢測時，明顯感覺吳已喝到爛醉，他辯稱到市區訪友餐敘時飲酒，停等紅燈時開車門吐痰，關門後誤將「油門當煞車踩」，車子才撞進機車群。車禍過程不過3秒，吳嫌事後一直盧「我等紅燈啦，不知道，我要回家」；昨天下午吳嫌酒醒，改口稱自己是在七賢路超商外獨自飲酒，因失業心情不佳，常獨喝悶酒。

警方發現，吳嫌駕駛座後照鏡懸掛觀世音菩薩，方向盤旁還擺關公像，肇事後右側板金幾乎全毀，左前輪因撞擊力道過大而爆胎。

4月前也無照酒駕

死者劉姓老翁為仁武人，兒子趕到澄觀派出所做筆錄，哀痛不已，頻問警︰「是誰撞死我爸的？」憤怒到要找吳嫌算帳，警方趕緊攔阻。傷者林姓騎士說，聽到很大聲響，反應不及，他被撞擊力道往前推，與另部機車相疊，所幸僅腳部受傷。