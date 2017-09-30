大學生體驗吃牢飯 關5小時就受不了

2017-09-30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台北監獄昨天舉辦一項特殊的「至善體驗營」活動，讓民眾體驗「吃牢飯」的滋味，參與學員從「入監」到進牢房坐獄床，每一項流程都讓他們感受到沒有隱私是真的痛苦；學員們說，要時時警惕自己與親朋好友，千萬別觸法服刑。

北監首座高樓監獄「至善大樓」新建完工，啟用前邀請大學生、社會人士等50多位學員舉行坐牢體驗活動。學員們模擬北監收容人的新收程序，包括更換收容人服，交出手錶、戒指等私人物品，由管理員集中保管，再接受身體與健康檢查等，學員之一的銘傳大學學生林籽欣說：「從踏進北監那一刻開始，做什麼事情都要排隊，還得被人呼來喝去，非常不習慣。」

學員們接著進入工廠，參觀收容人製作紙袋的環境，並留在工廠排隊領取餐盤、打菜，體驗「吃牢飯」的難得經驗，只是過程中碗盤鏗鏘碰撞聲響不斷，學員們還有說有笑。

直呼千萬別做壞事

北監人員說，因為純屬體驗性質，學員們「入監」時未像真實收容人一樣「脫光受檢」，午餐也另行準備，與真實收容人吃的不一樣，對學員們的「秩序」也不會太要求。

學員們最後進入各自分配的舍房，依規定一一盤腿坐在床上，配合管理員點名，總共約5個小時，結束收容人一天生活作息的體驗。

銘傳大學學生余曉帆說，管理員很嚴肅，大家雖是假扮收容人，但發言或有任何需要都得舉手報備，時時刻刻情緒緊繃，加上團體生活沒有隱私與私人時間，「若天天待在監獄，實在不知該如何忍受？」

學員說，體會到自由的可貴，會提醒自己與親友千萬別觸法，否則等到喪失自由，後悔已經來不及了。