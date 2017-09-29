難怪要掛偽造車牌 水貨驗車 須補稅數十萬

2017-09-29

〔記者楊政郡／台中報導〕政府在2002年開放250cc以上大型重機進口，也應國內重機愛好者需求，早期走水路進來的可經驗車及補稅程序，取得合法牌照上路，而徐姓男子的重機都是拼裝車，3、5萬元從網路上買來好幾手的舊車，沒有出廠原始資料，自己能修就修，不能修就「觀賞用」。

徐姓男子如在政府開放後要合法上路，不僅要驗車通過（缺出廠證明，這一關就很難過），還要補繳十幾萬至數十萬稅金，可能都比他買的車還貴，他應該不會想要走驗車、補稅這條路，只能偷偷上路。