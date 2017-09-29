偽造重機車牌觀賞用？ 掛出門違規全都錄

2017-09-29

〔記者楊政郡／台中報導〕徐姓男子家中被查出10部大型重機都掛偽造車牌，被依偽造文書罪起訴，他辯稱僅是「觀賞用」未騎上路。法官認為他說謊，不僅查出他在快速道路上危險駕駛，有3名無辜車主因他的偽造車牌收到「幽靈」罰單，法官判處徐男1年徒刑。

判決書指出，46歲徐男多年來陸續在網路上購入無牌照的二手大型重機，合計10部都掛上偽造車牌，如僅供「觀賞用」未騎上路，是沒有違法問題。但2016年9月1部大型重機在中彰快速道路（中清路）地下道，在2輛自小客車中間流竄，造成姚姓女駕駛極度驚嚇，所幸未釀成車禍，姚女提供行車記錄器影像報案處理。

約1個月後，巡邏員警在台灣大道3段，發現1部大型重機正好掛著姚女報案的車牌，埋伏後找到徐男，進入徐男家中追查，查出10部大型重機掛的都是偽造車牌，依偽造文書罪起訴，而中彰快速道路上危險駕駛以交通違規開罰。

此案到了法院審理，徐男辯稱「觀賞用」未騎上路，有罰單照片內的衣服，也不代表就是他騎機車出去。

法官發現，3名無辜車主自2010年至2015年10月就收到5張超速罰單，3車主打行政訴訟也都勝訴，還沒找到肇事者，且與中彰快速道路上危險駕駛之照片，不但身形、衣服、車子外型及顏色都相符，而違規地點都在沙鹿區、西屯區、南屯區範圍內，與徐男住家（西屯區）有地緣關係。