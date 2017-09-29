挽不回愛情 男潛她家上吊亡

2017-09-29

〔記者余衡／新北報導〕恐怖情人闖屋自殺！35歲黃姓男子與39歲吳姓女友分手後，多次前往女方住處站崗尋求復合，不堪其擾的吳女報警無效，索性搬家並聲請家暴保護令，不料昨天她託友人到原住處拿東西，竟赫見黃男闖入屋內上吊死亡多時，吳女聞訊後情緒幾近崩潰，直呼恐怖！

新北市土城區延平街巷內一處公寓，昨下午2點多被發現有陌生男子在屋內上吊身亡，警、消到場發現男子已全身僵硬發黑，恐已死亡超過3天。

警方發現，死者身旁留有親筆遺書，內容除了「愛到奮不顧身、愛得難分難捨」等字句外，還提及想結束生命換取女方諒解，由於現場沒有打鬥痕跡，應是為情尋短，且屋內冷氣運轉、窗戶緊閉，研判死者不想被人發現，尋短念頭強烈。

女不堪其擾搬走 他守候

警方查出，死者黃男曾與屋主吳女交往半年多，今年4月分手，心有不甘的他多次到吳女住處要求復合，還曾爬窗入屋，嚇壞女方及家人，吳女不堪其擾，曾求助警方及聲請家暴保護令。

9月初吳女搬家，黃男仍多次到該處探查，遍尋不著後曾傳「想要一走了之」、「妳一定會後悔」等語給吳女，沒想到吳女昨請許姓友人回家拿東西，就赫見黃男死在屋內。

附近居民說，黃男平常多站在樓梯間守候，累了就席地而睡，數日前曾有人聽聞不明開窗聲響，黃男可能就是當時開窗入屋。

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