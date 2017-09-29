身背4條命 陳勇志更二審維持死刑

2017-09-29

〔記者楊政郡／台中報導〕槍擊要犯陳勇志1997年底至1998年4月間，先後犯下「金錢豹夜總會」槍殺曾明娟死亡案、台南市路易十三KTV2死2傷槍擊案、「普羅酒店」槍殺陳詠吟死亡案，台中高分院更二審認為陳勇志犯案已達國際公約之「情節最重大之罪」，昨天下午維持死刑判決。

台中高分院判決書指出，陳勇志於另案假釋期間，1998年3月12日凌晨1時許與王川和、吳俊和等人至台南市永華路2段35號之路易十三KTV飲酒作樂。同日凌晨3時許，周忠永、許隆喬、黃宏茂、陳鴻謨等4人亦至該店消費，期間周忠永因債務問題與王川和發生爭執，王遭圍毆，陳勇志竟持制式手槍連續朝黃宏茂、許隆喬、周忠永、陳鴻謨等4人之胸、腹及腿部等身體重要部位連續射擊8槍，黃宏茂、陳鴻謨死亡，許、周受傷。

法官審酌，被告在另案保護管束期間，1997年12月13日至1998年4月28日，短短4個月期間，先犯下「金錢豹夜總會」共同槍殺被害人曾明娟案（已判決無期徒刑確定）；隨即又單獨犯下本案槍殺黃宏茂、陳鴻謨、周忠永、許隆喬案，造成2死2傷。1998年4月28日又犯下「普羅酒店」共同槍殺被害人陳詠吟案（已判決無期徒刑確定），造成4人死亡，已達國際公約所稱「情節最重大之罪」。

依「公民與政治權利國際公約」之規定，只對「情節最重大之罪」始可判處死刑。經法院就其有利、不利之證據為詳盡調查後，認為被告犯罪事證明確，罪無可逭，無從求其生。

審酌被告與被害人素無怨隙，持槍近距離連續朝被害人射擊，致2死2傷，手法凶殘，已泯滅人性，喪盡天良，有與社會永久隔離之必要，爰依法判處死刑，褫奪公權終身。