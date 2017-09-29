78失聯移工藏屠宰場 置物櫃塞滿人

2017-09-29

〔記者林慶川、徐聖倫／新北報導〕移民署新北市專勤隊偕同軍、警、調等各單位，27日晚間11時許突襲位於泰山區的「新北市家禽運銷合作社附設屠宰場」，驚見該屠宰場竟非法僱用多達78名失聯移工。專勤隊說，辦案人員上門時，正該燈火通明的屠宰場，燈突然全被關了，現場一片黑，這群移工就像玩捉迷藏般四處竄躲，連置物櫃都可以塞進5人，但查緝人員早已佈好網，持手電筒搜捕，一網打盡，逮獲人數為近10年來最多。近日將約談9名雇主到案說明。

專勤隊表示，移工們遇到查緝，多半都會四處逃竄，這次除專勤隊外，雙北憲兵隊、新莊警分局、調查局重新調查站等一共出動130名人力，且事先勘察詳實，讓移工無處可逃，因此才破了紀錄。

移民署偕軍警調 一網打盡

專勤隊調查，本次逮獲的失聯移工共有78名，其中4名為越南籍，其餘皆是印尼籍。雇主每月給這些失聯移工2萬3000元薪水，但並未將移工集中在某個工寮或宿舍，也沒有將這些移工軟禁，移工全是自主上班。

如捉迷藏躲查緝 場內逃竄

查緝人員到場時，該屠宰場燈光全暗，就像是未上工一般，眾人拿著手電筒不斷搜索，才發現機台下置物櫃躲了5個人，後來查緝人員逐櫃展開搜查，每櫃均找出3到5人，此外，還有30人同時擠在僅3坪大小的浴室內，為了規避查緝無所不用其極。

專勤隊查出，該屠宰場共有9條生產線，分別由49歲陳男、61歲洪女等9名雇主負責，雇主初步皆否認聘用失聯移工，企圖卸責，專勤隊將依違反就業服務法予以開罰，並清查是否有人口販運之虞，失聯移工待調查完畢後將擇期遣返。