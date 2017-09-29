內褲裸男遭綑綁 棄屍八掌溪畔

2017-09-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣昨晚驚傳裸男棄屍命案！水上鄉義興村靠近八掌溪堤防旁，昨晚發現1具男屍，僅著內褲，身體腫脹，且手腳均被塑膠繩綑綁，遭他殺可能性高，警方漏夜在現場採證，了解案發原因及死者身分。

腳踝、手腕綁塑膠繩

嘉義縣水上鄉1名81歲黃姓老農，昨天傍晚5點多到八掌溪堤防外的河灘地處理農務，在一旁農路旁的草地發現1具男屍，趕緊通報警方；水上警分局員警到現場時，男屍面朝下側趴在地上，員警將他轉正時，赫然發現男子雙手腕和雙腳合攏固定，疑遭綑綁。

發現屍體的老農表示，他聽前來處理的葬儀社人員說，男屍的雙腳腳踝及雙手手腕都被塑膠繩綁著；警方說，屍體腫脹，已腐爛發臭長蛆，研判已死亡多日，昨晚先將遺體送至嘉義市立殯儀館存放。

男子身上僅著內褲，並無身分證明文件，疑30多歲，但難以辨認確切年齡，昨晚至記者截稿前尚未確認身分；鑑識人員在現場採證，尋找血跡、凶器等相關跡證，並調閱周邊監視器畫面。

離堤防10多公尺 疑他殺

警方初步研判，男子離堤防約10多公尺，遭他殺可能性高，而發現屍體地點應非第一現場，可能是被綑綁後棄屍，將先清查鄰近通報的失蹤人口，確認死者身分；檢方及法醫今天將進行相驗，了解身體是否有外傷等，確認死因。