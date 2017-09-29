富豪購7屋稱躁鬱毀約 法官打臉

2017-09-29

〔記者黃良傑／高雄報導〕翁姓男子繼承300多筆遺產，擁有12億身價，前年一口氣狂訂7間預售屋及14個停車位，總價5395萬元，並付出610萬元訂金與頭期款，後來反悔未再繳款遭沒入，翁打官司辯稱自己患有躁鬱症及瘋狂購物癖，所簽契約應無效；但高雄地院發現，翁簽約後才就醫，無法舉證簽約時處於病發期，認定契約有效，但610萬元全被沒入過高，裁定建商退還260萬元。

判決指出，60多歲翁男2015年1月到高雄市「微笑時代」售屋接待中心，向建商購買坐落前鎮區5間房屋，隔月又訂了2間店面，翁當時不想讓家人知道自己購屋，要求建商將他列為「保密戶」。但他後來未給付部分開工款、連續壁完成款，逾期2個月遭建商認定違約，沒收已繳的610萬元，僅退還另刷卡的24萬元訂金。

翁男向高雄地院提告，主張自己患有躁鬱症，病症發作會瘋狂購物，請求建商返還610萬元。翁的妻女也作證翁男過去曾病發，但直至簽約後才看診，以及翁處於亢奮狀態會狂買東西。

法官調查認為，翁男簽約後才到診所就醫，難以推認翁男簽約時處於病發狀態，認定契約有效，但扣除相關費用後，裁定違約金約350萬元才合理，判決建商須還翁男260萬元，另按年利率5%計算利息，還可上訴。