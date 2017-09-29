耀華又燒了 11消防員灼傷

2017-09-29

〔記者陳薏云、吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市土城區耀華電子公司乙棟廠房4樓，昨傍晚發生鼓風機冒火，因6樓頂存放硫酸，大火疑燒破4樓硫酸管線，造成硫酸滴落，腐蝕趕來滅火的消防員防護衣及面罩，造成11位消防員受傷，送醫救治。

疑燒破硫酸管 滴落腐蝕

傷者傷勢多集中於手部、頸部和肩部，有3人灼傷、8人感覺局部皮膚刺痛，其中5人為南雅特搜隊員，另6人是各分隊主管和隊員，傷勢較嚴重的三峽分隊30歲黃騰毅，脖子後方有2個硬幣大的灼傷，溪崑分隊32歲鄭閔仁的右手有一塊灼傷，頂埔分隊33歲周鸃（音同義）宏雙手灼傷。

耀華沒提醒 置消防員於險境

一名在場消防員事後不滿說，當時快到現場就聞到刺鼻酸味，但到了現場公司沒有派人指引，也沒人說明存放物質種類及安全注意事項，等於是將消防員的人命置於險境。

新北市消防局昨下午5時獲報，派出22車、69人前往，因消防員忙於滅火，第一時間未發現遭滴落的硫酸腐蝕，一小時後撲滅火勢，有11名消防員感覺身體灼熱，一看發現空氣瓶、防護衣、面罩竟被腐蝕。

土城中隊長吳銘峻表示，身體不適的消防員回報現場安全官，隨即啟動檢傷分類，因污染物質已沾染皮膚，馬上以水柱射水噴除，再送雙和、亞東醫院。

初步調查，該廠房6樓頂存放濃度45%的硫酸及1樓存放過氧化氫，疑大火燒破硫酸管線造成洩漏，消防員頭頂遭硫酸滴到，又摻雜著救火水滴流至消防衣，造成多人受傷；消防局說，所幸有空氣瓶、防護衣及面罩抵擋，否則後果不堪設想。

新北市消防局長黃德清獲悉後，與主任秘書陳國忠趕到醫院慰問，確認傷者昨晚治療後可陸續出院，認為是不幸中之大幸。

耀華曾發生多起公安事件

耀華電子過去就曾發生多起公安事件，2015年4月土城廠起火，因廠內存放數十噸柴油等物，大火燒了18小時才撲滅，同年7月宜蘭廠氣爆灼傷1員工；今年6月宜蘭廠又發生員工清理廢水槽，吸入硫化氫造成4死2傷慘劇。