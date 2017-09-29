詐賭遇金盆洗手前輩 被打成豬頭

2017-09-29

打手勢傳暗號被抓包 想脫身報警激怒賭客

〔記者王定傳／新北報導〕葉姓老千等人到地下賭場詐賭吸金，不料同桌對賭的竟是已金盆洗手的詐賭界「老師傅」童姓男子，童某識破葉男等人千術，蘇姓同夥為了脫身報警，慘遭賭客圍毆打成豬頭；新北地院依圖利聚眾賭博罪，判陳姓賭場負責人3月徒刑，兩名打人賭客各依傷害罪判刑2月。

判決指出，葉男、許男及蘇男四處找賭場詐賭，104年間在鄧姓男子引介下，進入陳男位於新北市三重區的地下賭場；葉男等人憑藉精湛「千術」，一路詐賭連勝，鄧男也獲得不少分紅。

「老師傅」一眼看穿

同年7月29日，葉、許兩人又到賭場出千，不料這次對上已退隱江湖的資深老千童某，兩人分別坐在童某的上下家打麻將，童某發現兩人以手勢暗號傳遞彼此聽的牌，經反覆觀察驗證無誤。

2人被逮 共出2同夥

童某在該牌局還沒結束時，暗中向陳姓賭場負責人示警，並「預言」葉男會聽「一、四、七筒」，牌局最後結束時，果真一語中的，葉、許只得承認詐賭，並供出當天未到的蘇男及鄧男也是同夥。

當場被搜出「發射器」

陳男為免被其他賭客誤認自己是詐賭同夥，急忙約出蘇、鄧兩人，其中鄧承認詐賭，蘇還被搜出身上藏放詐賭用「發射器」，最後4人允諾籌錢賠償；但蘇擔心被報復，趁機聯繫友人報警，現場兩名賭客發現蘇男報警，狠狠圍毆蘇，警方到場將一行人帶回偵辦。

蘇原先與陳男妻子說好賠償6萬餘元，後來改稱自己被誣陷，反告陳男及現場賭客涉強盜等罪；法官傳喚戳破詐賭的童某出庭作證，童供稱自己賭博30多年，精通各賭術，且曾拜師學詐，本身也是「師傅」，因而當天能識破葉男等人的詐賭招式。

由於童某、陳男及其他賭客指證歷歷，合議庭認定蘇是詐賭被抓、自知理虧才拿錢賠償，蘇控告強盜、恐嚇取財等罪均判無罪。