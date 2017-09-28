剁友雙掌丟橋下 狠男判9年 賠千萬

2017-09-28

〔記者王俊忠／台南報導〕男子洪政軍與劉姓男子原是朋友關係，洪不滿與劉男談到過往嫌隙，竟夥同4名男子押走劉施暴，洪還拿菜刀砍斷劉的雙手掌，二審依重傷害等罪合併判洪9年徒刑；一審民事庭並判洪要賠償減損工作收入、未來看護費與精神慰撫金等共989萬多元給劉男。

2014年9月6日，洪政軍夥同友人鄭駿傑、謝縈明、蘇文乾、許志湧4人邀劉男到南市一處鐵皮屋烤肉，7日凌晨2點半，劉男與另一群友人開車到場，劉男進入鐵皮屋與洪談及過往情事，洪男心生不滿，拿玻璃杯砸劉頭部受傷。

洪政軍與劉男雙方人馬大打群架，慌亂中洪搶下劉身上1把制式手槍跑到屋外對空連開6槍，劉男一方人馬嚇得竄逃，劉不及逃離，遭洪男一方壓制。

洪男夥同鄭駿傑等人把劉男押上車，行經一處產業道路時，洪等5人分持球棒或徒手毆打劉頭部造成多處傷勢，接著再押劉到新化區一處三合院房子，將劉帶進屋內綑綁手腳、矇住雙眼。期間，洪男又與劉男談到過往嫌隙更是不滿，再毆打劉並推倒在地。

洪並在屋內找到一把菜刀與膠帶，先用膠帶封住劉男嘴巴，再拿菜刀相繼將劉的一雙手掌剁下，鄭等4人為劉簡單包紮載到醫院治療。

洪男把劉的一雙斷掌放進塑膠袋內，於9月8日晚間分別丟在安南區國聖橋下與安平區四草大橋下；手槍則拆解後丟在國聖橋下與安平區一家舞廳旁的大垃圾桶內。警方獲報後相繼逮捕洪、鄭等5嫌。