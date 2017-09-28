W命案翻版 酒女遭餵毒暴斃

2017-09-28

〔記者錢利忠／台北報導〕30多歲廖姓、林姓酒客，前年10月到北市中山區酒店狂歡，點了2名酒女坐檯，不料其中一名高姓酒女3個小時後竟全身抽搐，送醫不治，情節簡直如W命案翻版，廖、林也因此被高女家屬提告；台北地檢署事後查出死者體內有大量新興毒品METHYLONE及K他命，認定兩男涉供毒，昨依違反藥事法「轉讓偽藥致人於死罪」將兩男起訴。

先前北檢才針對W Hotel郭姓女子猝死案中涉嫌轉讓毒品致死部分，依違反藥事法等罪起訴「土豪哥」朱家龍等6人，其中朱家龍還被求刑12年，廖、林涉供毒給酒女施用致死一案，恰與W命案情節相仿。

檢方調查，高女事發當天凌晨上班後，接的第一組客人即是廖、林兩男，直到她因全身抽搐被送醫前，都在兩男的包廂內沒出來；兩男庭訊時均稱當天並無施用毒品，其中一人雖承認口袋內有K他命，但指該家酒店有禁止吸毒的內規，因此未施用。

高女親友證稱她平日並無吸毒惡習，高女也無吸毒前科，但送醫後卻被驗出血液中含有大量METHYLONE毒品，且濃度高達142.960ug/ml，檢方因而認定兩男提供毒品給高女施用的嫌疑重大。

檢方根據長庚醫院毒物科函覆的2014年世界衛生組織報告得知，METHYLONE屬於中樞神經興奮劑的一種，其作用與安非他命類似，服用後15分鐘至1小時內，就會出現瞳孔放大、心悸、盜汗等副作用，藥效非常迅速，在人體血液中只要濃度達0.5ug/ml即可能致死。