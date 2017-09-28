左顧右盼 摳耳挖鼻 司機不看路害命

2017-09-28

稱前車急煞 行車記錄器打臉

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子前天駕駛小貨車遭2輛砂石車包夾撞擊身亡，肇責最重的吳姓砂石車司機聲稱當時前方一排車在等著下匝道，前方小貨車突然停下來煞車不及才追撞上去，但吳男駕駛座的行車記錄器昨曝光卻顯示，他當時左顧右盼一直看左側窗外，又摳耳挖鼻未注意前方，加上超速才肇事，網友看到影片，直說「看了讓人非常生氣的一段視頻」，紛紛斥責駕駛開車不專心又超速太可惡。

這起死亡車禍發生在前天上午10時40分左右，從事海鮮批發業、由33歲廖男駕駛的小貨車，當時從潭子沿台74線中彰快速道路往烏日方向行駛，突然在南下7.65K處近五權西路交流道匝道出口前，先遭一輛同向由48歲吳姓男子駕駛的砂石車自後方撞擊。

網友：專心開車很難嗎？

廖男反應不及根本來不及踩煞車，就這樣被強力推擠後又向前撞上另輛由27歲矯姓男子駕駛的砂石車的後車斗，小貨車當場被兩輛砂石車前後包夾，因撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損變形，車頭全毀，廖男則被卡在駕駛座動彈不得，被救出送醫，仍不幸傷重宣告不治。

最前方的矯姓駕駛說，當時車流停停走走，突然聽見砰的一聲，後方行車記錄器隨即一片黑，才發現被後車撞上。吳男則說，當時前方一排車在等下交流道，前方小貨車突然停下來，煞車不及就追撞上去。但臉書「爆料公社」隨後貼出吳男車內行車記錄器馬上打臉，其他網友看完氣炸，紛紛留言「專心開車很難嗎？」

15秒轉頭4次 超速追撞釀禍

畫面顯示過程中吳男不只失神，一下摸鼻子、抓頭、挖耳朵，頻頻看左側窗外、看後照鏡15秒內轉頭4次，就是不往前看路，加上超速才釀禍，很多人愈看愈生氣，斥責駕駛「TMD，一直看左邊是在看殺小朋友？？一個好好的人就這樣被你追撞往生！」撞到車後還一副事不關己模樣相當可惡，還有網友發現吳男也沒繫安全帶，廖男死得好冤枉。

警方同時查扣吳男砂石車上稱為「大餅」的行車記錄器，發現當時車速約在80到85公里之間，而74線中彰快速道路則是限速80公里，不排除吳男超速加上未注意車前狀況肇禍，昨天訊後將他依業務過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後諭令10萬元交保。