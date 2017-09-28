因1個字母冤判 婦花10年證清白

2017-09-28

聲請冤獄賠償53萬 張月英感嘆「我的青春和人生誰來賠」

〔記者張文川／台北報導〕賣彩券為生的8旬朱姓老婦，10年前在台北市公館遭機車撞傷，向警方報案時竟誤將車號「DMX」報成「DNX」，導致無辜婦人張月英被依過失傷害、肇事逃逸罪判刑定讞。張婦為爭清白，事後自學法律聲請再審，今年5月獲高等法院改判無罪，並據此向台北地院聲請刑事補償金53萬餘元，昨開庭時她仍十分不平，強調自己為此虛耗10年青春，「人生都被他們毀了！」

據悉，張月英肇逃、過失傷害兩罪，當初各被判刑6月、拘役50天，共易科罰金23萬3000元，她將向台北地檢署聲請發還罰金；先前她也曾提起國家賠償，請求北市中正警二分局及2名承辦員警賠償86萬餘元，但敗訴定讞，張月英日前就該國賠案向高院請求再審，高院定今天開庭。

另外，朱姓老婦當年向張月英求償25萬元，高院民事庭曾判張婦應賠4萬8000多元確定，但本案張婦也聲請再審成功，高院本月6日認定舉證不足，改判張月英免賠。

2007年9月26日，朱婦在北市汀州路三段水源市場旁巷口被輕機車撞倒，導致左肩與下背部挫傷，由於當時天黑又下雨，她誤將車牌的「M」記成「N」，目擊者也附和，警方遂將張月英送辦，北檢偵結後予以起訴。

張月英主張，案發時她在新北市永和黃昏市場擺攤賣襪子，有不在場證明，機車也沒借人，皆有其他攤商可證，且她的機車是紅色，也與朱婦看到的白色不同，質疑警方沒調監視器畫面為證；一審採信其說法，判她無罪，二審卻以多名目擊者說詞一致為由改判有罪定讞。

全案再審時，高院發現當時張的手機基地台訊號都在永和黃昏市場附近，且勘驗4名目擊者的警詢筆錄，發現1人說機車是黃色、另3人卻說是白色，因此認定證據有疑而准予再審，並於今年5月改判無罪。

張月英昨無奈說，法律規定刑事補償金只能依冤獄刑期加倍計算，頂多再加計利息，因此只能請求上限53萬元，為此她卻虛耗了10年青春，且申請不到良民證，赴日留學也夢碎，「我的青春和人生，誰來賠償？」