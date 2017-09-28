辛苦賣麵拚到洗腎 託友裝修被坑200萬

2017-09-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣虎尾光復路一家三代經營的「林記切仔麵」老店近日裝修歇業，想一嚐老口味的顧客們關心怎還沒開張營業？才知男子蔡文政承包麵店裝修工程，竟捲款近200萬元潛逃，加上其他被騙的小承包商領不到工資及材料費總數約320萬，讓一星期要洗腎4天的老闆林學雄欲哭無淚，大罵蔡男「沒天良」，辛苦經營麵店半世紀的林家愁雲慘霧，大嘆「不知道要賣多少碗麵才能賺回？」

蔡文政幾乎天天到「林記」吃麵，博得老闆林學雄的信任，林將麵店重新裝修工程交由蔡男負責，未料蔡男竟半途捲款潛逃，原本本週應完成的工程卻全部停擺，一星期要洗腎4天的林學雄看得心中萬般無奈。

大學畢業後和父親一起賣麵的林蔚鈞說，他們每天凌晨3點就要開始備料，工作相當辛苦，因為想要提供老顧客好一點的用餐環境，才整修老舊店面，結果碰上沒良心的工頭，吞掉大家的錢。

「林記切仔麵」麵攤原本在虎尾民權路上，後來搬到光復路，便宜又真材實料，是虎尾街頭相當受歡迎的路邊攤，林學雄接手後和妻子認真打拚，甚至因為過於勞累，7年前因腎臟嚴重萎縮被迫洗腎，但他依然忙於工作，小麵攤前經常大排長龍。

近兩年來因為蔡男天天到麵攤吃麵，加上他是「做板模」的，提及可以幫忙承攬裝修工程，起初蔡男估價130萬，後來追加到190萬元也如數答應付款，在8月13日歇業施工，交由蔡男「發落」。

林學雄基於信任未多查證，將所有餘款交予蔡男後，到本月21日發現蔡男電話打不通，到其租屋處才知道他搬離，再與其他小包連絡才知道蔡男未付款，眾人始知蔡男捲款潛逃；林學雄說，當天就是他人生第二次的「921大地震」，讓他欲哭無淚，眾人求償無門，已向法院提告要求蔡男出面負責。