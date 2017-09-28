尋獲一小骨 檢認定殺人棄屍起訴

2017-09-28

〔記者陳慰慈／新北報導〕92歲樓姓老翁向友人林仕琅借4000多萬投資開發「中華理教總會」（西本願寺現址）土地，承諾將加碼返還6200萬元，但林的兒子林舜銘、林宇光認為父親被騙，竟透過父親將樓姓老翁約出並殺死分屍，屍體被解成6大塊，棄屍郊外，開挖難度高，雖只找到一塊小腿脛骨，新北地檢署昨認定以殺人、損害遺棄屍體、未必故意殺人等罪起訴林家父子3人。

土地投資糾紛

翁被支解六塊

檢方調查，樓翁曾向林仕琅表示，台北市中華路一段「中華理教總會」的3000多坪土地將進行開發，並於80年至104年間陸續以「違建戶拆遷」、「疏通官員變更地目」等名義向林借款4000多萬元，聲稱款項都交給自稱是「中華理教總會」理事長的林松輝「打點」，等開發案完成後將返還6200萬元。

父子3人涉命案

被指共犯者自殺

不料林松輝後來否認收錢，林仕琅遂於104年7月21日約樓碰面，佯稱三峽有金主有意投資中華理教土地，而他帶孫子出門不方便前往，遞一張寫有長子林舜銘三峽租屋處地址的字條給樓，設局引君入甕。

樓一進屋就被兩兄弟綁住、要求還錢，林舜銘拿起腳踏車輪內胎套住樓脖子，林宇光對樓捏鼻、掐脖，共同將他勒斃，事後兩人以鋸子及尖刀將屍體支解成6大塊，分兩袋棄置新北大橋下及三峽雲森瀑布上游「耘夢谷」。

樓失聯後，檢警循通聯紀錄調查林家父子一無所獲，直到去年有登山客在雲森瀑布溪水裡發現樓的小腿脛骨，檢警重傳林家父子釐清，林宇光接獲傳票，慌張地聯絡哥哥：「我們被盯上了！」人在美國的林舜銘急忙返台脫產，反被檢警掌握、逮捕。林舜銘到案後懊悔殺人，林宇光辯稱「沒掐得那麼用力」，林仕琅則稱「只是想給樓一點教訓」。

另林松輝案發前與林仕琅密集通聯，也被樓翁家屬指控是共犯，林松輝否認涉案；未料本月6日突然在住處上吊自殺，只留遺書表示「積欠房租加上年邁身體不佳才輕生」，對樓案隻字未提，因已身故，檢方處分不起訴。

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