張錫銘 獄中潛心學漆器

2017-09-27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕法務部矯正署台南監獄昨天舉辦中秋節懇親活動，上千名收容人及家屬團聚，遭判處無期徒刑的昔日槍擊要犯薛球及「小黑」張錫銘等，都因平時表現良好，且無違規記錄，獲准參加。張錫銘2個月前參加漆器工藝班，學習一技之長，他向獄方透露，想藉此修身養性，悔悟過去的錯誤，人生重新再來。

僅10名額 表現佳才能參加

犯下槍擊、擄人勒贖等重案的張錫銘，2007年入獄，昨天他被安排在下午場的懇親會，妻子、小孩都來探視，喜悅之情，溢於言表。

獄方指出，漆器班屬於南監技藝訓練的重點項目之一，相當熱門，因名額才10個人，有意參加者競爭激烈，條件的考核相當關鍵，張錫銘能成為學員，顯示其平日表現真的很優秀。

獄方表示，張錫銘對於相關規定都很配合，待人隨和，對於過去的事情不會去多談，入獄後，也成功戒菸，個性改變了很多。

2005年入獄的薛球，目前在南監表現正常、穩定，與「同學」之間的互動也不錯，他則是參加上午場的懇親會，與家屬享受短暫的天倫之樂。

典獄長陳進豐說，南監除了平時的接見之外，每年在農曆春節、母親節與中秋節等期間，還會舉辦懇親活動，必須符合相關的條件才能報名參加，而這也是一種激勵的做法，希望收容人都可以努力爭取表現，達到教化效果。