i7賣6折？ 詐53大學生、115萬元

2017-09-27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大破獲詐騙集團盜用他人臉書，PO文佯稱6折低價販售iPhone7、7plus，每支價格便宜1萬2000元，至少53名大學生受騙，估計詐騙金額逾百萬元，警方逮捕主嫌綽號「阿堯」王姓男子、王姓女子，以及林姓、陳姓等車手。

男女檔盜用臉書 PO文作案

主嫌王男（28歲）、王女（35歲）2人否認涉案，辯稱身分證、LINE、FB等個資都被盜用，警方持保留態度，逐一清查被害人，函送6嫌犯偵辦。陳姓、林姓車手坦承犯行，稱刊登金錢借貸、應徵工作廣告，以每本8000元收購人頭帳戶。

刑大偵四隊指出，詐騙集團盜用臉書帳號佯裝網拍iPhone7、7plus，每支價格便宜1萬2000元，約6折優惠，吸引各地大學生搶購，台中林姓大學生原預訂1支，詐騙集團誆稱剩最後3支優惠，吸引被害人上鉤，林姓大學生加碼訂購，慘遭詐騙4萬8000元。

許多大學生還上PTT，討論這麼便宜的高檔手機，有正義鄉民好心提醒網友是詐騙集團，刑大偵查佐也化身鄉民，上PTT教導大學生匯出1元，使人頭帳戶成為警示戶，再報警進行凍結以防有人再受騙，不過，警方統計至少已有53名大學生及研究生上當，遭詐騙金額約115萬7300元。

警方表示，被害大學生覺得手機太便宜「怪怪的」，追問怎會賣那麼便宜，詐騙集團誆稱因店面重新裝潢或通訊行新開幕，中華電信贊助10支iPhone7 128G，價格才能這麼低，每人僅限購1支。

警裝PTT鄉民 揪人頭帳戶

據了解，詐騙集團稱因中華電信優惠，所以不能面交，也無法貨到付款，還騙稱自己店的貨品在其他縣市無法配合面交，只能接受匯款再寄貨，買家匯款後卻收不到手機，才驚覺受騙。

警方過濾臉書帳號、匯款帳號，並追查車手行蹤，才查出有詐欺前科的王女、王男涉有重嫌，雖然2人都否認，警方仍將2人送辦。