中國領隊出賣團員 在台辦人頭預付卡牟利

2017-09-27

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署查獲中國旅行團領隊曲志超「出賣」團員，勾結台籍主嫌劉承德，來台期間申辦人頭「預付卡」，賣給犯罪集團；今年5月24日上午，檢警人員在故宮博物院拘提曲某，15名來自濟南的團員一起接受偵訊，他們不知要辦門號，大罵被領隊出賣了。

檢方查出劉承德集團出售的人頭卡已有1萬7000餘筆，昨依組織犯罪條例、偽造文書、幫助詐欺等罪起訴劉承德、曲志超（在押）、陳秋雯、陳良誌等4人。

誆稱行李升等取得個資

起訴書指出，男子劉承德（41歲）、女友陳秋雯（41歲）、陳良誌（36歲）、曲志超（30歲）2016年10月間，劉承德發現各犯罪集團需要人頭門號，竟想從中牟利，印製「大陸領隊你好，想賺外快嗎？簡單又合法月入10萬元，台灣電信專營配件收購」之名片，吸引中國領隊聯繫。

劉承德勾結領隊，由領隊以幫團員辦理「免費行李」升等之藉口，蒐集團員的護照及入台通行證等，然後到劉指定的通訊行門市辦理「預付卡」，申辦3G或4G門號（依NCC規定每人每項可各辦5門號，總計10門號），每申辦1支預付卡門號，劉支付給曲100元台幣，曲在2017年3至5月間5團（總計團員119名），他申辦623支門號，獲利6萬2300元。

台籍男賣出1.7萬筆 起訴

劉不僅與曲姓領隊合作，還有多名中國籍領隊與劉合作「賺外快」，目前還在清查與監控中，每門號劉出售給犯罪集團1500元至1600元，檢清查發現，劉某集團出售各犯罪集團「預付卡」達1萬7000餘門號，因而被詐的被害人116人，金額1600萬餘元。

檢方強調，此案衍生出許多問題，這些人頭預付卡流入妨害風化、詐欺、販毒等犯罪集團使用，檢警偵辦後發現辦卡人是中國籍，阻礙後續偵查，而這些中國來台旅遊民眾，不知不覺被當人頭而犯罪，可能再入境就會被逮捕。