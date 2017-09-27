調查員不但搞誣陷 還印假鈔被判刑

2017-09-27

〔記者黃建華／高雄報導〕前財金公司電腦工程師賴廷政冤獄案，昨獲高雄高分院平反。這起冤獄案也揭露當年調查員徐正雄涉嫌不當取供。但害人也害己，當年辦案偏差的徐正雄，後來也因勾結線民印製偽鈔案，一審被判11年，纏訟多年，改判3年4月，印證「現世報」。

前高雄縣調查站調查員徐正雄，2001年在當時的高雄高分檢特偵組檢察官葉清財指揮下，查獲賴永銘偽造信用卡，徐為求績效，隔年2、3月間，與賴永銘商議，由賴永銘出資設偽鈔工廠，印製舊版台幣千元券偽鈔，交由徐正雄查獲，做為破案績效，並領取檢舉獎金；徐正雄則以讓賴永銘適用證人保護法，減免所犯的偽造信用卡刑責，並解除限制出境做為交換條件。

徐正雄與賴永銘議妥後，隨即籌款購買印刷機、電腦等設備，並承租高雄縣仁武鄉仁林路房屋，做為印製偽鈔工廠，賴並找來印製偽鈔師傅許凱龍，共同印製舊版新台幣千元鈔5300多萬元、半成品2700多張，以及少量的美元、港幣、人民幣等偽鈔。

又將偽鈔案誣陷給買家

徐正雄擔心偽鈔工廠被其他單位查獲，於是由檢察官葉清財簽開逕行搜索的指揮書給徐正雄，以便被其他單位查緝時，做為護身符「隨時備用」。

偽鈔印妥後，賴永銘獲悉王姓男子有意購買偽鈔，賴永銘與徐正雄謀議，設計將整個製造偽鈔案全誣陷給王姓男子及另兩名買家。2002年5月9日，賴永銘約王姓買家到高雄一家冰果KTV店飲酒作樂後，徐正雄調來不知情的警調人員埋伏，逮捕王姓買家，押到偽鈔工廠，起出大批偽鈔和製造設備，誣陷王男等人製造偽鈔。

這起偽鈔案，徐正雄事後向中央銀行與調查局請領44萬8000元的破案獎金，並分得3萬6000元。東窗事發不但丟了工作，自己也官司纏身。