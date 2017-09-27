又見冤獄！偽卡案工程師再審無罪

2017-09-27

〔記者黃建華／高雄報導〕又見冤獄平反！15年前無端捲入偽卡集團案的前財金資訊公司電腦工程師賴廷政，一路喊冤，仍被判刑1年4月、減刑8月，2013年入獄服刑，去年聲請再審一度被駁回，高雄高分院今年裁定再審發現，當年是遭調查員教唆陷害不法取供，昨改判他無罪，到場聆判的賴廷政激動得渾身顫抖、眼眶泛紅，親友則輕拍他的肩膀安慰「你委屈了！」

遭調查員陷害 喊冤仍判8月

這起冤獄案，肇因高雄地檢署2002年間查獲一起偽卡集團案，在涉案的黃啟哲、徐強發等人住處查扣到2萬5000筆信用卡內外碼、金融卡驗證碼等資料，懷疑黃男等人勾結財金資訊公司（前身為金融資訊中心，處理全國金融卡、信用卡交易資訊）的工程師製作偽卡。

當時擔任財金公司電腦工程師的賴廷政和另2名同事因此被調查，其中，賴的住處被查扣到財金公司配發「已格式化」的舊硬碟，檢調懷疑他將舊硬碟內的信用卡資料還原，轉交偽卡集團，因此將他送辦。儘管賴否認涉案，並堅稱不認識黃男等人，仍遭檢方依竊盜罪起訴並被判刑入獄。

被告受利誘 不認識被害人

賴出獄後堅持要討回清白，去年聲請再審一度遭駁回，今年4月獲得高雄高分院裁定再審，傳喚偽卡集團涉案被告黃啟哲、黃青田等人，都翻供證稱當初是被調查員徐正雄（另案遭判刑）威逼利誘，不當取供才配合咬賴廷政，其實他們根本不認識賴。

黃青田並證稱當初以不拘提他太太等條件交換，當時根本沒以照片指認過賴廷政。高雄高分院勘驗當初問訊光碟，確認調查單位偵辦過程有不法取供。

且賴被指控涉案的2001年4月、5月，當時國內的電腦技術根本還沒還原已格式化的硬碟資料能力，刑事局鑑識人員證稱，2002年才派員受訓取得Encase的數位鑑識軟體還原技術，當時縱使民間取得該軟體，也無能力操作還原；2011年以Encase軟體還原賴廷政被查扣的舊硬碟，裡面資料已亂碼化，根本沒有和偽卡集團信用卡內外碼資料相同檔案名稱。

蒙冤15年 將聲請賠償

獲判無罪之後，賴廷政哽咽表示，自己「已有新的工作、希望過新的生活」，並將聲請冤獄賠償。