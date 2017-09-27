國三女打嬤逼下跪 竟責付受害嬤管教

2017-09-27

〔記者王駿杰／新竹報導〕國三少女小欣（化名）自幼與祖父母相依為命，今年暑假沉迷網路遊戲，結交網友後蹺課蹺家，25日與祖母發生爭執，竟動手對祖母施暴並逼下跪，警方依規定通報家暴，法官審理時裁定小欣「責付」給祖母管教，讓警方傻眼，認為祖母無法管教才被家暴，大嘆︰「根本被法官賞巴掌！」

警方傻眼︰被法官賞巴掌

據了解，小欣自幼父母離異，她由年邁的祖父母一手帶大，但今年暑假沉迷網路遊戲，結交網友後開始蹺課蹺家。小欣祖父身體不好，管教工作都落在祖母身上，只要小欣深夜未歸，祖母就會騎著機車到處找尋，也讓小欣成為警方關注的對象。

本月25日，小欣因不滿祖母詢問交友狀況，竟逼祖母下跪道歉，還在爭搶手機的過程中與祖母發生拉扯，所幸警方到場制止；但小欣態度囂張，不僅嗆警及對員警動手，連員警手臂都被劃傷流血，制服也被撕毀，警方最後依妨害公務逮捕小欣。祖母擔心再被施暴，一併請警方通報家暴，並對小欣提出傷害、妨害自由、恐嚇等罪嫌。

全案移送少年法庭審理時，祖母明確表示不希望小欣再返家，警方也在報告中提及小欣有施暴傾向，希望法官判定收容；未料，法官卻仍裁定將小欣「責付」，交由警方帶給家人，警方當場傻眼，質疑小欣的祖母已是本案被害人，祖父又身染重病，法官竟判定將她交回給祖母管教，「這等同賞了警方及當事人祖母各一巴掌！」

阿公阿嬤和寄養家庭都拒收

警方認為，小欣的祖父母曾明確表示不願意再和她碰面，聯繫社會局社工也說沒有寄養家庭敢收留，但法官卻做了一個無人要收的責付裁定，警方最後只能將小欣送回學校，交由老師管教。

法界人士指出，法官與一般民眾看案情的觀點不同，法官需依現狀判斷、考慮適法性，若要剝奪小欣的回家權，必須要有法律依據。根據本案內容，小欣的行為只是少年非行，未達判定收容的地步，推測法官應該有告誡小欣，祖母會聲請保護令，要小欣注意不得違反，否則將面臨更重刑責。