賓士男酒駕 撞死重機辣妹

2017-09-27

枉死女大新生是台韓混血 曾進伊林模特兒海選複賽

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「重機美人」之稱的台韓混血正妹、開南大學一年級19歲女大生金睿賢，前天深夜騎重機行經桃園市桃園區桃鶯路、建國東路口，與陳姓男子駕駛的白色賓士發生擦撞，金女彈飛10多公尺傷重不治；陳男酒測值0.21mg/l，被依公共危險、過失致死罪嫌送辦，檢方訊後以5萬元交保候傳。

不幸車禍身亡的金睿賢，父親是韓國人、母親為台灣人，台韓混血的她有台灣身分證，身材纖細、高挑，身高超過170公分，韓語、中文都十分流利，在台就讀美容美髮科；金女懷抱模特兒夢，今年曾參加「伊林璀璨之星」模特兒選拔，從萬人海選闖進複賽，惜因腳傷影響表現未進入決賽。

據了解，金女對重型機車情有獨鍾，臉書經常分享與重機的合照。今年暑假，她在韓國唸完高中後返台，買了發生事故的「仿賽版」的150CC檔車，她曾騎車上路被「追焦」，成為車友們口耳相傳的「重機美人」，卻也因騎著這輛車失去生命。

警方調查，金女於25日深夜11點50分，騎乘檔車由桃鶯路往桃園方向行駛，行經建國東路口時，對向36歲陳男駕駛的賓士車左轉建國東路，與直行的金女發生碰撞；目擊者表示，車禍撞擊猛烈，金女連人帶車彈飛10多公尺，賓士車頭凹陷、機車幾乎被撞爛，行車紀錄器拍下當時號誌正從黃燈轉紅燈，雙方疑搶快要通過路口。

雙方疑搶快肇禍

陳男酒測值達0.21，金女抽血檢驗無酒精反應。警方表示，酒測值0.15至0.24者，若未肇事屬行政罰，但只要肇事且有酒精反應，就會依公共危險罪嫌送辦；檢察官昨會同法醫相驗，將釐清肇事原因及雙方肇責。

陳男家中開金屬工廠

警方調查，陳男家中開設小型金屬工廠，他掛名董事，應訊時供稱，當時正要開車返家，沒有「喝酒」但有吃薑母鴨；金女就讀開南大學觀光運輸學院進修學士班一年級，當時正要到同學家過夜。

金女母親接獲噩耗，趕到醫院幾乎哭斷腸，家人不清楚金女對機車情有獨鍾之事；校方趕到醫院協助家屬處理後續事宜，伊林公司也送花表達哀悼。