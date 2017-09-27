吸毒3年 毒界「志玲」變大嬸

2017-09-27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕郭姓女子與林姓男子昨在雲林縣駕車遇警臨檢，心虛逃逸時自撞民宅圍牆，當場被警方逮獲，車內遭搜出毒品及改造槍枝。警方發現，郭女年輕時外貌姣好、身材高挑，卻不學好而沾染安毒，曾被藥頭們稱為毒品界的「林志玲」，但她接觸毒品3年來戕害身體與健康，年僅32歲的郭女看起來竟如「大嬸」，讓警方直搖頭。

被載 遇警自撞遭活逮

警方表示，郭女因外貌姣好、身材高挑，敢玩又愛玩，國中肄業後在外遊蕩，不到20歲就結婚又離婚，生下2子皆由前夫撫養；後來結交有吸毒習慣的男友，自己也沾染毒癮，甚至走上販毒之路，成為「藥頭」。由於她外型亮眼漂亮，藥頭還稱她是毒界「林志玲」，在「線上」頗出名。

車上起出槍毒 4人送辦

警方調查，林姓男子昨上午駕駛自小客車搭載郭女、賴姓及阮姓男子，在古坑鄉遇警臨檢，賴、阮2男下車離去，林男心虛掉轉車頭逃逸，引發警方注意追緝；林與郭因路況不熟自撞民宅後被逮，警方在車內查獲改造手槍1把、子彈3發、安非他命3包26.79公克及吸食器2組等。

警方表示，林、郭將車上槍毒均推給逃跑的賴、阮，警方昨下午循線再逮捕2男，訊後4人一併被依毒品及槍砲罪嫌移送，郭女另涉2起毒品案遭通緝，訊後先行解送歸案。

「志玲」回籠 收容人騷動

警方發現，郭女不堪毒害，面貌憔悴，有如大嬸模樣，連承辦員警都感嘆毒品害人不淺。郭女因名氣太響亮，昨被解送入監時，還引起部分收容人騷動，連管理人員都知道原來是「林志玲」回籠，面對郭女犯行不斷，也只能希望她能真正戒斷毒品。