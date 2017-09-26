補教名師卓澔 教唆放火判1年6月

2017-09-26

〔記者項程鎮／台北報導〕本名李慎廣的台中補教名師「卓澔」，與知名「儒林」連鎖補習班老闆張鎮麟交惡，指使黑道到張旗下班主任家縱火，還刺破宣傳車輪胎。最高法院維持台中高分院見解，依放火罪判李1年6月徒刑確定，所涉恐嚇、強制部分二審被合併判刑1年2月、可易科罰金確定；李是國內首名被提報為「治平對象」的補教老師。

首名被提報治平對象補教師

判決指出，49歲李慎廣與台中儒林補習班負責人張鎮麟，原本合作投資台中補教業，拆夥後因股權糾紛、招生競爭反目，張鎮麟2012年7月在報紙上刊登「李慎廣欠債5633萬2782元」廣告，並把廣告張貼在宣傳車上，到李男經營的補習班附近廣播。

李慎廣不滿，教唆黑道刺破宣傳車的輪胎並潑漆，還指示「要丟會爆的東西」，黑道份子遂到儒林補習班陳姓班主任住家潑紅漆，還朝家門丟汽油彈，幸好只燒毀住處鐵捲門前的綠色塑膠地毯，鐵捲門也被燻黑變色。

一審台中地院認定李觸犯兩個放火罪，將他判處2年8月徒刑，至於恐嚇、強制等罪另判1年2月、得易科罰金；二審台中高分院則認為李男只涉一個放火罪，改判1年6月，恐嚇、強制部分維持原判決確定。

合議庭認為，李男身為補習班教師，不以理性處理問題，而是身居幕後主導放火、恐嚇和強制等犯行，惡性不小。

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